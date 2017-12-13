بالصور - طلاب التيار في كلية الحقوق - الجامعة اللبنانية يغيّرون كافة الطاولات والكراسي في الكافيتريا بمشاركة الوزير صحناوي

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قام طلاب التيار الوطني الحر في الجامعة اللبنانية -كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الفرع الثاني بتغيير كافة الطاولات والكراسي في الكافيتريا بدعم ومشاركة نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الوزير نيكولا الصحناوي والسيد إبراهيم الملاح.



وقد حضر النشاط مدير الكلية الدكتور عصام مبارك، والأب كميل مبارك بالإضافة إلى مشرف عام قطاع الشباب الأستاذ جهاد سلامة ومسؤول مكتب الجامعة اللبنانية إيلي الخوري.



والقى الوزير صحناوي كلمة في المناسبة اكد فيها ضرورة العمل لمصلحة طلاب الكلية بعيدا عن الإستفزاز داعيا الطلاب ليتنافسوا ديمقراطيا بعيدا عن الخلافات السياسية كي لا يتركوا مجالا لاستضعافهم.



وشدد الصحناوي على استعداده لدعم الطلاب والشباب في المجالات كافة.



من جهة اخرى القى مندوب التيار الوطني الحر في الكلية الياس الزغبي كلمة شاكرا فيها الوزير الصحناوي والسيد الملاح على الدعم ومؤكدا استمرار عمل مجموعة التيار في الكلية لمصلحة الطلاب.