رئيس الجمهورية يترأس غدا وفد لبنان الى مؤتمر القمة الاسلامية في اسطنبول

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الرئيس عون لزواره: لبنان متمسك بعروبة القدس وبكونها عاصمة دولة فلسطين

يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت صباح غد الاربعاء الى اسطنبول لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر القمة الاسلامية الاستثنائي الذي يعقد بدعوة من رئيس منظمة التعاون الاسلامي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للبحث في تداعيات اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

ويرافق الرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعدد من الديبلوماسيين . ومن المقرر ان يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح اعماله في الحادية عشرة قبل ظهر غد بتوقيت اسطنبول ( العاشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت)، ويستمر يوما واحداً.

وزير الاشغال العامة

وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية وانمائية.

سياسيا، استقبل الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية، كما تطرق البحث الى المشاريع التي تنفذها وزارة الاشغال في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما منها مشروع اوتوستراد الزوق– اعالي كسروان، واتوستراد ضبيه- العقيبة، والاستملاكات العائدة للقصر الجمهوري وغيرها من المشاريع التي وضعت وزارة الاشغال روزنامة لها.

جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية

واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير باسيل والوزير السابق نقولا صحناوي، وفد جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية (LNE) LEBANESE NATIONAL ENERGY الذي شكر رئيس الجمهورية على رعايته وحضوره المؤتمر الاول للطاقة الوطنية اللبنانية ( LNE) الذي عقد في 27 و 28 تشرين الاول الماضي في مجمع " البيال".

وتحدث السيد فادي جريصاتي باسم الجمعية شاكرا للرئيس عون الدعم الذي قدمه لانجاح المؤتمر الذي عقدته الجمعية، وقال: " لقد اعطى وجودكم معنا دعما كبيرا لمؤتمرنا وثقة اضافية بالقدرة على تحقيق الكثير من المشاريع التي تهم لبنان وتنعش اقتصاده وتفتح آفاقا جديدة ومجالات عدة وتوفر فرص عمل للجيل الشاب".

وشكر جريصاتي الوزير باسيل على الدعم الذي يقدمه للجمعية واصفا اياه بــ " رجل المبادرات" وتحدث عدد من اعضاء الوفد مقدمين سلسلة اقتراحات تدخل في اطار اهتمام الجمعية.

وردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد منوهاً بعمل جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية الذي يشمل العديد من المجالات. ولفت الى ضرورة تعزيز القطاع الانتاجي في لبنان بهدف تكوين فائض انتاجي يساهم في حل مشكلة الدين العام، مؤكداً أن المبادرة التي تقوم بها الجمعية تساعد كثيراً في هذا المجال ونجاحها اساسي.

وتطرق الرئيس عون الى اهمية تحقيق السياحة المستدامة في لبنان ودور السياحة الدينية والطبية في ذلك، فتحدث عن خطط بعيدة المدى لافتا الى ان تحقيقها يحتاج الى جهد ووقت، وذلك لتحسين عناصر السياحة من الناحية البيئية والمناخية وغيرها، خصوصاً انها تلعب دوراً مهماً في استقطاب السياح من الدول الاوروبية.

ودعا الرئيس عون الى استثمار هذه العناصر لتطوير القطاع السياحي الذي يحتاج ايضاً الى ثقافة شعبية وتعاون الاجهزة الرسمية والقطاع الخاص للنهوض به وبقطاع الخدمات والنقل والمواصلات، كاشفاً عن خطوط جوية ستفتح بين لبنان وعدة دول، بهدف تسهيل عملية السفر والانتقال منه واليه.

وتوقف رئيس الجمهورية عند اهمية حضور لبنان في المحافل والمؤتمرات الدولية، والدور الذي يلعبه من خلال ديبلوماسيته الناشطة وسياسته الخارجية الفاعلة، مؤكداً ان من خلال "رؤيتنا والتي اشرنا اليها خلال مشاركتنا في القمة العربية الاخيرة، يستطيع لبنان ان يلعب دورا في اطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة، وقد اكدنا حينها امام المجتمعين انه في حال بقيت الاوضاع على حالها سيفرض عليكم الحل وربما قريباً جداً، ودعونا الجميع للجلوس الى طاولة للحوار والتصالح، حيث يحدد كل طرف مصالحه الحيوية كي يحترمها الاخرون". وتابع الرئيس عون: "سنكمل في هذه السياسة وسنضع خارطة طريق لحل هذه الازمات، إلا ان تحقيق هذه المصالحات يحتاج الى ارادة جامعة" .

واكد رئيس الجمهورية أن"لبنان يتوجه غداً للمشاركة في مؤتمر اسطنبول حول مدينة القدس ولديه الارادة في الدفاع عن هذه المدينة التي تحمل ارث التاريخ المسيحي والاسلامي، وفيها الكثير من المعالم ذات ثقل عالمي"، مؤكدا تمسك لبنان بعروبة القدس وبكونها عاصمة دولة فلسطين.

سفير البرتغال

وفي قصر بعبدا سفير البرتغال في لبنان جواو بيريستريللو في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامه في لبنان. وقد شكره الرئيس عون على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية- البرتغالية خلال وجوده في بيروت.

سفير بولونيا

كذلك استقبل الرئيس عون سفير بولونيا في لبنان نوجيك بوزيك Wojcieh Bozek لمناسبة انتهاء مهامة الدبلوماسية في لبنان. وقد منحه الرئيس عون وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين لبنان وبولونيا.

السفير اللبناني المعين في اوكرانيا

والتقى الرئيس عون السفير اللبناني المعين في اوكرانيا علي ضاهر لمناسبة تسلمه مهامه وقد تمنى له الرئيس عون التوفيق وزوده بالتوجيهات اللازمة.