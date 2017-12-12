بالصور - "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" يدعي على إعلامي لبناني.. والسبب؟!

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ادعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بشخص رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان، على الإعلامي "جيري ماهر"، الذي دأب على تحقير مقامات الطائفة الشيعية من خلال كتاباته على “تويتر”.



وقدمت الدعوى لدى النيابة العامة عبر الوكيل القانوني للمجلس المحامي ضياء الدين زيباره، استناداً على المادة 317 عقوبات، إضافة إلى المادة 387 عقوبات والتي تنص على معاقبة “محقر الشعائر الدينية والحدث على الإزدراء بها”.



وتضمنت نص الدعوى ما يلي: “بتاريخ 9-12-2017 عند الساعة 1.30 بعد الظهر، أقدم الناشط “جيري ماهر” على كتابة ونشر تغريدة على موقع تويتر تشتمل تحقيراً لإمام معصوم من أئمة المذهب الجعفري عليهم السلام وعلى الشعائر الدينية للطائفة”.



وكان جيري ماهر قد كتب على صفحته الشخصية “تويتر”: “لبنان أعلن أنه سيلتزم النأي بالنفس عن أزمات وحروب وصراعات المنطقة، فجاء قيس الخزعلي أحد قيادات الحشد الشعبي الشيعي الإرهابي إلى جنوب لبنان متوعداً بإقامة دولة صاحب الزمان فهل يعرف الخزعلي أن حذاء اللبناني أطهر من رأس صاحب الزمان ووليه الفقيع ولن نسمح له بإقامة أي دولة هنا؟”.