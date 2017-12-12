عماد جودية: ظهر الوزير باسيل في كلمته وكانه وزير خارجية فلسطين والقدس وكل العرب

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تعليقا علي كلمة وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة قبل ايام.



ادلي المستشار الرئاسي والحكومي السابق عماد جودية بالتصريح التالي: لقد ظهر الوزير باسيل في كلمته وكانه وزير خارجية فلسطين والقدس وكل العرب.



مشيرا الي ان هذه الكلمة وضعت الوزير باسيل في مصاف رجال الدولة الكبار، وبينت ان المسيحيين المشرقيين هم " سيف " العالم العربي و " ترسه “ حيث يتكاملون مع دعاة " الاسلام القراني " ليشكلا معا الصورة الحقيقية لمدينة القدس التي لن تكون الاً فلسطنية مشرقية عرببة بامتياز .