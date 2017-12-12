أطفال لبنان أوائل في المسابقة الدولية للحساب الذهني الفوري

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أُقيمت المباراة العالمية في الحساب الذهني الفوري لعام 2017، من تنظيم شركة UCMAS (يو سي ماس) العالمية، أمس الاول، بمشاركة وفود من 72 دولة.

وقد مثّل لبنان في هذه المباراة العالمية الطلاب الإثنا عشر الفائزون في المسابقة الوطنية التي جرت سابقاً في بيروت برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.

وضمّت البعثة مديرة الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم العالي صونيا الخوري والرئيس التنفيذي لمعهد PLC والممثل الحصري لشركة UCMAS في لبنان سعد سعد، ووفد تألّف من 30 شخصاً.

وبعد منافسة محتدمة مع اكثر من 2500 تلميذ يمثلون النخبة الفائزة في الدول الـ 72 المشاركة، نال جاد سماحة بطولة الفئة «Intermediate A»، بإحرازه لقب الـChampion. وحلَّ أنطونيوس مرعب، في مرتبة الـChampion عن مستوى «Elementary A».

وحقّق أيضاً مراتب أولى ومتميّزة على أكثر من مستوى، كلّ من التلامذة: غبريال ابي سعد، مروان معاوية، فريد أبي ضومط، سندي خليفة، جان بول أسعد معوض، ديا-ماريا الدوماني وايلي جدع. كما نال دانيال يونس، مصطفى سويدان ومارك حلبي مراتب مميّزة كل واحد حسب مستواه.

وبعد المسابقة، قال سعد: «إنّ هذا الإنجاز الوطني الكبير يعود الفضل في تحقيقه بشكل رئيسي، الى الجهود الجبّارة التي بذلها فريق العمل في المركز، الذي لم يألو جهداً في إبراز وتنمية القدرات الذهنية للأطفال اللبنانيين وللأجيال الصاعدة».

وتوجّه بالشكر الى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية والى المؤسسات التربوية التي آمنت بنجاحات برنامج UCMAS، متوقّفاً عند مدى تفاعل الطلاب اللبنانيين معه. وتصل بعثة لبنان الى مطار رفيق الحريري الدولي الساعة 11:25 من قبل ظهر غد الأربعاء 13 كانون الأول.