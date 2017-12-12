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غارات اسرائيلية فجراً تستهدف قطاع غزة

12
DECEMBER
2017
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استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي بعد منتصف الليل موقعاً في منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
 
من جهته اشارت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية الى ان قوات الاحتلال استهدفت فجر اليوم عدة مواقع في قطاع غزة دون ان يبلغ عن وجود اصابات.
وقد زعم جيش الاحتلال ان طائراته ودباباته قصفت مواقع تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة.
 
ويأتي القصف، بحسب "معا" عقب اعتراض صاروخ اطلق من قطاع غزة باتجاه الاراضي المحتلة.
 
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية  نقلت عن جيش العدو اعلانه شنّ غارات جوية وقصفا مدفعيا على مواقع في قطاع غزة تابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ردا على صاروخين أطلقا من القطاع الفلسطيني على جنوب كيان الاحتلال.
 
واشار جيش الاحتلال الى ان صاروخين على الاقل أطلقا من قطاع غزة، اعترضت احدهما منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ.
 
وفي بيان اصدره اثر اطلاق اول صاروخ قال جيش الاحتلال انه "ردا على اطلاق صاروخ، قامت دبابة وطائرات لسلاح الجو بقصف مواقع لحماس في جنوب قطاع غزة"، دون توضيح المكان الذي سقط فيه الصاروخ وما اذا كان اوقع ضحايا.
 
كما اشار جيش العدو الى انه وبعد اعتراض القبة الصاروخية الصاروخ الثاني قصفت دبابات وطائرات حربية مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة.
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