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المشنوق : - اعتماد العازل الإنتخابي الجديد المصمم وفق معايير عالمية

12
DECEMBER
2017
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أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«الأخبار» أن «وزارة الداخلية بدأت العمل الفعلي لتنظيم الانتخابات بجاهزية عالية لإجراء الاستحقاق في موعده».



وكشف المشنوق أن اللقاء الذي جمعه بوزير المالية علي حسن خليل كان هدفه تأكيد جاهزية الوزارتين لإجراء الانتخابات، وأن وزير المالية تعهّد بتأمين الأموال المطلوبة للانتخابات كاملةً، حتى لو لم يتمّ الإقرار السريع لموازنة عام 2018. وقال المشنوق: «على الجميع التحلّي بالمسؤولية العالية بشأن إجراء الانتخابات». وكشفت مصادر وزارة الداخلية أن الاجتماع الإداري أمس، عرض خطّة لتوزيع المسؤوليات بين مديريات الوزارة لتنظيم العمل والتعاون مع الامم المتحدة، وتنظيم انتخاب الموظفين والمغتربين والمقيمين، على أن تعقد اجتماعات أسبوعية وتقييم يومي لسير خطّة العمل. وقالت المصادر إن «إجمالي المغتربين الذين سيقترعون بلغ حوالى 80 ألفاً، وهناك بضع مئات من الأسماء يجري التدقيق فيها».


كذلك، وافق المشنوق وكبار الموظفين على اعتماد العازل الانتخابي الجديد، «الذي صمّم وفق المعايير الدولية الحديثة التي تعزز سرية الاقتراع يوم الانتخاب، كما أن هذا العازل يتميز بمواصفات عملانية تسهل تركيبه، وكلفته متدنية، وسيأخذ برنامج الامم المتحدة الإنمائي على عاتقه تحمّل تكاليف تأمين آلاف العوازل الضرورية لإجراء العملية الانتخابية».

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