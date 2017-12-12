أسرار الصحف ليوم الثلثاء 12 كانون الأول 2017

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البناء



أبدى نائب بارز أسفه الشديد لما وصفه تراجع البعض في لبنان عن البيانات التي أعلنوا فيها التضامن مع القدس، بُعيْد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها كـ «عاصمة لإسرائيل»، وقال النائب البارز: لم يجفّ بعد حبر تلك البيانات التي تأمّلنا بها خيراً، وقلنا إنّ هؤلاء اهتدوا أخيراً إلى البوصلة الوطنية الصحيحة، لكن على ما يبدو أنهم تلقوا تعليمات مخالفة من عوكر فعادوا إلى النغمة المعادية للمقاومة وللقدس ولفلسطين!



الجمهورية



أقرَّ مرجع رسمي بارز أنّ التجاوزات التي حصلت في إحدى التظاهرات أساءت إلى القضية التي نُظّمت من أجلها.



هدَّد موظفو المؤسسات العامة بالتوقّف عن العمل ما لم تُسرع الحكومة في إصدار مراسيم سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم.



اللواء



– لغز

قال خبير إقتصادي لولا لم يكن اقتصاد لبنان «مدولر» لكانت الأزمة عبَّرت عن نفسها بإنعكاسات مباشرة وفورية مطلع الشهر الماضي.

– غمز

عقدت سلسلة لقاءات بعيدة عن الأضواء مع فريق استشاري لمسؤول كبير للبحث في توزيع عدد من المشاريع في المحافظات.

– همس

تخوف خبراء عسكريون من أن تتخذ المواجهة في العراق وسوريا مستقبلاً أبعاداً إقليمية ودولية خطيرة؟