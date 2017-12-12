living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلثاء 12 كانون الأول 2017

12
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



البناء


أبدى نائب بارز أسفه الشديد لما وصفه تراجع البعض في لبنان عن البيانات التي أعلنوا فيها التضامن مع القدس، بُعيْد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها كـ «عاصمة لإسرائيل»، وقال النائب البارز: لم يجفّ بعد حبر تلك البيانات التي تأمّلنا بها خيراً، وقلنا إنّ هؤلاء اهتدوا أخيراً إلى البوصلة الوطنية الصحيحة، لكن على ما يبدو أنهم تلقوا تعليمات مخالفة من عوكر فعادوا إلى النغمة المعادية للمقاومة وللقدس ولفلسطين!


الجمهورية


أقرَّ مرجع رسمي بارز أنّ التجاوزات التي حصلت في إحدى التظاهرات أساءت إلى القضية التي نُظّمت من أجلها.


هدَّد موظفو المؤسسات العامة بالتوقّف عن العمل ما لم تُسرع الحكومة في إصدار مراسيم سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم.


اللواء


– لغز
قال خبير إقتصادي لولا لم يكن اقتصاد لبنان «مدولر» لكانت الأزمة عبَّرت عن نفسها بإنعكاسات مباشرة وفورية مطلع الشهر الماضي.
– غمز
عقدت سلسلة لقاءات بعيدة عن الأضواء مع فريق استشاري لمسؤول كبير للبحث في توزيع عدد من المشاريع في المحافظات.
– همس
تخوف خبراء عسكريون من أن تتخذ المواجهة في العراق وسوريا مستقبلاً أبعاداً إقليمية ودولية خطيرة؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout