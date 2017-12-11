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الحدَث اليوم كان في حميميم

11
DECEMBER
2017
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مقدمة نشرة اخبار الـOTV:


صحيحٌ أن القضية في أورُشَليم القُدس ... لكن الحدَث كان اليوم في حميميم ...


صحيحٌ أن البوصلة أرض فلسطين التاريخية ... لكن الأَحجية كانَت اليوم على شواطئ سوريا المتوسطية ...


ففيما القُدس القضية تَتفاعل ... مواقفَ ... وقمماً ... وأجنةً تُبشر بانتفاضة ثالثة ... وفضائحَ عن صفقة القرن لتصفيةِ فلسطين ...


في هذا الوقت بالذات ... وصَل القيصر الروسي إلى سوريا نفسَها...


لقاء بوتين الأسد هو الثالث ... في السنة الثالثة من الإعصار الروسي في المشرق ...


وفي كُلِ لقاء من الثلاثة، كانت هناك عبرةً في المكان ... ومناسبةً معبرةً في الزمان ...


اللقاء الأول، كان في موسكو ... في عاصمة القيصرية نفسَها ... وكان بعدَ ثلاثِ إشارات أيضاً، على بدء الحدث الروسي في سوريا ... يومَها سافر الأسد سراً ليلتقي بوتين في 21 تشرين الأول 2015 ...أي بعد ثلاثة أسابيع فقط على ولوج الطيران الروسي للأجواء السورية ... وليعُلن الاثنان تحالُفهما ... وسطَ الكثيرِ من التباسات اللقاء والكلام ...


اللقاء الثاني ... انزاحَ في المكان أَكثر صوبَ مشرِقنا ... كان القيصر على شاطئ البحر الأسود في سوتشي ... وكان الاجتماع بالأسد في 21 تشرين الثاني الماضي ... عشية قمة ثلاثية بين بوتين، إردوغان وروحاني ... كما عشية انتِقال فريق بوتين إلى السعودية، لترتيب منصة الرياض في مؤتمر الحوار السوري ...


اليوم، الاجتماع الثالث، انزاحَ أكثر في المكان صوبَنا ... صار هنا... على المتوسط ... في بحر سوريا وقلبِها وأرضِها ...


جاء بوتين ... كمن يُعلن انتصارَه ... كمن يعلن زمانَه ومكانه وبحره وإقليمه ...


زيارة أهم ما فيها ... في هذا التوقيت بالذات ... فيما داعش تنتهي ... وكردستان تندثر ... وفلسطين تنتفض ...


أهم ما فيها، الكلام عن انتهاء الحرب في سوريا ... وسحب القوات الروسية ... وعودة النازحين ... وتسوية سوريا الآتية ...


كيف نواجه تلك الاستحقاقات الألغاز؟ بالوحدة ... بل بالإجماع الذي تحدث عنه السيد نصرالله اليوم ...

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