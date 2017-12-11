كيف بدا الجو في عوكر غَداة اعمال الشغب؟

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المشهد اللبناني الفلسطيني كان جامعا امام السفارة الاميركية الى حين انحراف التظاهرة عن طابعها السلمي بسبب اندفاع عدد من الشبان ومحاولتهم ازالة الشريط الشائك. شبان انقسم الرأي العام وحتى منظمو التظاهرة في توصيفهم فالبعض اعتبرهم مندسين والبعض الاخر برر رد فعلهم بسبب معاملة قوى الامن الداخلي لهم بالشدة. وفي المحصلة تحولت عوكر الى ساحة مواجهة بوصلتُها خاطئة... دفع ثمنَها المواطنون واصحاب المحال التجارية. معلومات الـ"او تي في" تشير الى معالجة ميدانية ل 42 جريحاً من اصل 50 اصيبوا في التظاهرة، كما تم نقل ثلاث حالات الى مستشفى سرحال وأربع حالات الى مستشفى ابو جودة وحالة واحدة الى مستشفى هارون بالاضافة الى 19 جريحا من القوى الامنية وصفت حال اثنين منهم بالدقيقة.الوقفة الاحتجاجية لم تخل من توقيفات بلغ عددُها 10 اشخاص بينهم 4 مواطنين لبنانيين و 6 من الفلسطنيين تشير معلومات الـ"او تي في" الى استمرار توقيفهم في تحري الجديدة لحين انتهاء التحقيقات.