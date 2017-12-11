"قرار ترامب سيكون بداية النهاية لإسرائيل".. السيّد نصرالله: للقدس رايحين شهداء بالملايين

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دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى التئام شمل المقاومين، في جميع فصائل المقاومة بالمنطقة وكل الذين يؤمنون بالمقاومة للتواصل ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة العدوان واستعادة القدس.

وقال نصرالله في خطاب واكب مسيرة انطلقت في الضاحية الجنوبية للبيروت نصرة للقس ورفضاً لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب: "نفتخر بإجماعنا الوطني في لبنان حول القدس وفلسطين والموقف من قرار ترامب المدان".

وتابع: "إن أهم ردّ على قرار ترامب هو إعلان انتفاضة فلسطينية ثالثة على كامل أرض فلسطين المحتلة".

وقال نصرالله: إن قرار ترامب سيكون بداية النهاية لإسرائيل ولن نتخلى عن القدس ونردد جميعاً "للقدس رايحين شهداء بالملايين".