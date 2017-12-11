السفير الفلسطيني في بيروت نقل الى الرئيس عون شكر الرئيس عباس على موقفه الداعم للقدس وفلسطين

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا سفير دولة فلسطين في لبنان السيد اشرف دبور الذي نقل اليه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكره فيها باسمه وباسم الشعب الفلسطيني على موقفه المتقدم حيال القرار الاميركي بإعلان القدس عاصمة لاسرائيل. وعبّر الرئيس عباس عن امتنانه للدعم الذي لقيه الفلسطينيون قيادة وشعباً من المسؤولين في لبنان وفي مقدمهم الرئيس عون ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على المواقف التي اعلنوها داخل لبنان وخارجه والتي كان لها عميق الاثر في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

واشار السفير دبور الى انه اطلع الرئيس عون على الاتصالات التي يجريها الرئيس الفلسطيني لمعالجة الموقف الاميركي وتداعياته، لافتاً الى ان الضرورة باتت تقتضي عقد قمة عربية طارئة لتوحيد الجهود لمواجهة القرار الاميركي.