هذا ما قاله الحريري عن تظاهرة عوكر وجلسة الحكومة المقبلة

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على هامش حضوره اليوم الاثنين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي علّق رئيس الحكومة سعد الحريري عل التظاهرة التي حصلت أمس الأحد قرب السفارة الاميركية في عوكر، وعلى ظهور عناصر مسلحة في الجنوب.

وقال الحريري: "نحن بمرحلة يجب على القوى الموجودة في الحكومة ان تنأى بنفسها وعلينا ان نعمل بشكل ايجابي وان نضع خلافاتنا جانباً"، معتبراً أن "ظهور عناصر مسلحة أمر مسيئ للدولة وعلى القوى الأمنية ان تتصرف بشكل حازم وكل من يرفع سلاحه سيدفع الثمن".

وعن تظاهرة عوكر قال الحريري: " لو تمت التظاهرة أمس في عوكر بشكل سلمي لكانت اوصلت الرسالة اللازمة".

وختم الحريري: "انشاءالله هناك جلسة حكومية الخميس وهمنا الأساسي ان تنظر كافة القوى السياسية إلى مصلحة لبنان اولاً".