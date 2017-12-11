القاضي حمود يشرف شخصياً على التحقيقات في احداث عوكر

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قال مصدر قضائي لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود "يشرف شخصياً على التحقيقات مع الموقوفين على ذمة التحقيق" حول ما حصل امس في التظاهرة امام السفارة الاميركية في عوكر امس، مشيراً الى ان التحقيقات "حتى الآن، أثبتت أن لا خلفية سياسية لحالة الشغب، بل ناتجة من انفعالات لدى المتظاهرين"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن "ما أقدم عليه المتظاهرون من اعتداء على عناصر قوى الأمن، يقع تحت طائلة الملاحقة الجزائية". ولفت إلى أن التحقيق "يدور حول الاعتداء على قوى الأمن واستخدام العنف والشدة بحقهم ورشقهم بالحجارة أثناء أدائهم الوظيفي".