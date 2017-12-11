هذا هو سرّ العلاقة الخاصة بين الحريري وماكرون..!

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عندما زار الرئيس إيمانويل ماكرون بيروت وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية الفرنسية، واثناء اجتماعه مع الرئيس سعد الحريري قال له الحريري: "فخامة الرئيس"، متوجهاً إلى المرشح إيمانويل ماكرون. وقد كرّر الحريري هذه الجملة عدّة مرات.

ولما سأله ماكرون لماذا تناديني دائماً بـ"فخامة الرئيس؟"، أجاب الحريري: "أنا واثق بأنّه سيتم انتخابك رئيساً لجمهورية فرنسا، وسوف أذكّرك بما أقوله لك، وسيأتي اليوم الذي سأناديك بالفعل فخامة رئيس جمهورية فرنسا".

وقد تأثر ماكرون جداً بما يناديه به الحريري خصوصاً بعد عدّة اجتماعات جمعتهما سوياً، وكان يصرّ الحريري على مناداته بفخامة الرئيس.

وحصلت الانتخابات الفرنسية، ووصل المرشح ماكرون إلى الرئاسة، وفي أوّل لقاء مع الحريري عانقه بقوة وقال له: "أصبحت أحبك أكثر لأنّك كنت أول من ناداني بفخامة الرئيس، وأثناء الانتخابات ورغم عدم حسم المعركة أصررت على مناداتي فخامة الرئيس، وها أنا أصبحت رئيساً لفرنسا. وأشعر أنّ رؤيتك تحقّقت، وأصرّ على أنّ تكون العلاقة بيننا أفضل علاقة صداقة ومحبة ومساعدة لبنان خصوصاً في ظلّ وجودك على رأس الحكومة اللبنانية".