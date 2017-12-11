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أسرار الصحف ليوم الاثنين 11 كانون الأول 2017

11
DECEMBER
2017
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البناء
حذّرت أوساط فلسطينية من محاولات أميركية - خليجية - «إسرائيلية» لإعادة التوترات إلى المخيمات الفلسطينية ولا سيما في عين الحلوة لإغراق الفصائل الفلسطينية مجدّداً في القتال مع الجماعات التكفيرية المرتبطة بدول خليجية لتنفيس الحراك الشعبي اللبناني الفلسطيني المتصاعد، رفضاً للقرار الأميركي بإعلان القدس المحتلة عاصمة للكيان «الإسرائيلي»، لافتة إلى عودة ظاهرة «الرصاص الطائش» بشكل مفاجئ إلى عين الحلوة والذي قد يُتَّخذ ذريعة لتنفيذ المخطط التفجيري.

 

الجمهورية
إستبعد مرجع سياسي انعقاد لقاء قمة لمجموعة إقليمية في شأن قضية خطرة، لأنّ كلّاً من دولها مُهتم بنفسه.
تبيّن انّ إرجاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان من آذار الى نيسان يعود الى انتظار تطورات معينة قبل فصل الربيع.
على رغم الجفاء بينهما، إلتقى الى مأدبة عشاء خاصة، رئيس حكومة سابق مع وزير سابق كان ينتمي الى تياره السياسي.

 

اللواء
- همس
شهدت قنوات التواصل بين رئيسين، حالي وسابق، حراكاً كسر حالة الجليد التي كانت سائدة بينهما منذ فترة ليست قصيرة!
- لغز
لم تفلح المساعي حتى الآن لعقد قمّة روحية حول القدس، نتيجة تحفظات أبداها أكثر من مرجع، وكلها تلتقي عند تأجيل القمة إلى وقت لاحق!
- غمز
اعتبر وزير سابق أن كلام جنبلاط المنتقد لقرارات الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، يشمل خطاب الوزير باسيل، في إطار حفلة المزايدات الكلامية المعهودة!

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