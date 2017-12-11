عناوين الصحف ليوم الاثنين 11 كانون الأول 2017

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الأخبار

... ابقوا في الشارع

البناء

مشروع قرار للأمم المتحدة يجرّم نقل السفارات للقدس... ونتنياهو يناشد ماكرون التدخّل للتهدئة

انتفاضة فلسطين تفتتح موسم الطعن... ولبنان من رمزية عوكر إلى حشد الضاحية الجامع

باسيل يقرَع الأجراس للوزراء العرب... وعون يضعُ النقاط على الحروف للملوك والرؤساء

الجمهورية

"بيان النأي" في مهب الخرق

الديار

تمثال لترامب في القدس وإسرائيل تتكل على عبّاس والملك عبدالله والسيسي بإنهاء الإنتفاضة

اللواء

مَنْ يلعب على حبال الإستقرار من «العصائب» إلى عوكر؟

رفض رسمي لخروقات النأي بالنفس.. واقتراحات لبنانية جريئة في مؤتمر القاهرة

L'Orient-Le Jour

Une manifestation devant l’ambassade US à Aoukar dégénère en agressions contre les forces de l’ordre

The Daily Star

New protests flare over Trump’s Jerusalem move