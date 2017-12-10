حبيب: طرابلس عاصمة العيش المشترك

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خلال مشاركته بحفل اضاءة شجرة الميلاد في مستديرة النيني بمدينة طرابلس مساء اليوم كان لموقعنا لقاء مع رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء السيد انطوان حبيب..

وقال حبيب: كما احتفلنا قبل عدة ايام بذكرى المولد النبوي الشريف جئنا اليوم الى طرابلس عاصمة الشمال لكي نشارك في اضاءة شجرة الميلاد ولنقول ان طرابلس هي عاصمة العيش المشترك..

وعبر حبيب عن حزنه وحزن كافة الشعب اللبناني والعربي لقرار رئيس الولايات المتحدة الاميركية بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ونقل سفارتهم اليها..لذلك نطالب المجتمع الدولي بان يعمل على تصحيح هذا الوضع الظالم لان القدس عاصمة ابدية لفلسطين ولكافة الشعوب العربية كما نتمنى من الجامعة العربية اتخاذ الاجرائات الازمة بهذا الخصوص..

وختم بتمنيه للبنانيين خاصة وللشعوب العربية عامة باعياد مجيدة.





موقع اعلاميو الميناء