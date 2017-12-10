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بالفيديو: ماذا حصل في عوكر اليوم؟!

10
DECEMBER
2017
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احتجاجا على القرار الاميركي باعلان القدس عاصمة لاسرائيل حضروا.

لبنانيون وفلسطنيون وضعوا الكوفية وحملوا الاعلام الفلسطينية وتشكلوا في مجموعات توجهت من مجمع الabc الى ساحة عوكر.

الساحة مقفلة باحكام بطوق امني وسواتر حديدية. خلفها ببعض الكيلومترات تقع السفارة الاميركية في لبنان.

فصائل فلسطنية واحزاب لبنانية شاركت في الاعتصام الذي سرعان ما تخلله اشتابك بين المتظاهرين والقوى الامنية.

من صيحات النصرة لفلسطين الى صيحات الاشتباك انتقل الاعتصام. وانقسم المعتصمون الى فريقين، فريق يدعو للتهدئة ولاعتصام سلمي يلاقي موقف الدولة البنانية المتقدم والمتمثل في خطاب وزير الخارجية من القاهرة، وفريق اعتبر ان الحواجز الحديدية وضعت بعيدا جدا على السفارة، وبالتالي له ان يصل امامها حيث يجدر الاعتصام.

وسط هذه الفوضى التي استخدم فيها المتظاهرون الحجارة لرميها على القوى الامنية، ومستوعبات النفايات لحرقها، كما رمت القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع كانت ستة سيارات تابعة للصليب الاحمر اللبناني حاضرة للاسعافات. فعالجت ستة وخمسين حالة على الارض، ونقلت ثمانية حالات الى المستشفيات للمعالجة، في الوقت الذي قامت فيه القوى الامنية بعدة توقيفات للتحقيق .

مشهد عوكر هذا، سبقه مشهد آخر اجتمعت فيه الاحزاب منددة بقرار ترامب. الشيوعي وحركة الشعب وفصائل فلسطنية عبرت عن موقف موحد. القدس عاصمة فلسطين الابدية.

بعض المتظاهرين انسحبوا فور بداية الاشتباك، الحزب السوري القومي الاجتماعي اعلن انسحاب مناصريه احتجاجا على المشهد الذي تحولت اليه التظاهرة. ففي الوقت الذي تحتاج فلسطين لموقف سياسي عربي موحد والعودة الى المقاومة الشعبية والعسكرية في فلسطين، بعد انتفاضة الحجارة وانتفاضة الاقصى، لم تسقط الحجارة هذه المرة في مكانها على طرقات عوكر، فليس منها تنطلق الانتفاضة الثالثة.

 

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