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لا تزال أورشليم القدس هي العنوان وهي القضية ...

مع أنها كانت في لبنان بين أمس واليوم، بين مشهدين اثنين متباينين: مشهد الفعل بالكلمة، والسعي إلى التأثير والتغيير بالموقف الاستثنائي الشجاع والجريء ...

ومشهد الاحتجاج بالأقدام والصراخ الضائع في الفضاء ...

مشهد القدس الأول، جسدته الكلمة التاريخية لوزير الخارجية جبران باسيل، أمام كل العرب، دفاعاً عن عاصمة الله والإنسان ... ومشهدها الثاني قدمته التظاهرة المتفلتة عن الضبط، في شوارع عوكر ... مع ما رافقها من إشكالات طاولت القوى الأمنية والممتلكات ...

وغداً ينتظر أن تكون بيروت مع مشهد ثالث جامع لإيجابيات الاثنين: جموع حاشدة تملأ طرقاتها سلمياً حضارياً، من أجل أورشليم القدس ... وكلام مسؤول قادر على الفعل والدفاع والمقاومة ...

والاستنفار اللبناني نصرة لعاصمة الله والإنسان، سيستمر ... ليبلغ قمته الأربعاء، مع كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قمة اسطنبول ... حيث من المرتقب أن يتضمن خطاب فخامته اقتراحات عملية لمواجهة صهينة القدس وأسرلتها... ورفضاَ لاغتصاب آخر المعالم الإنسانية التوحيدية الجامعة على الأرض ...

وفي الانتظار ... تتوالى الكشوفات في الصحافة والمواقف الغربية ... والتي تفضح مسلسل المؤامرة الذي كان معداً ... أو لا يزال ... منذ ما قبل 4 تشرين الثامني الماضي ... وحتى ما بعد اليوم ... وتستمر الاعترافات التي تورط كثيرين من حولنا ... وتعطي الفضل الكبير للقادة اللبنانيين، في إنقاذ بلدهم من أتون المحرقة الجديدة التي كانت معدة ...

سيأتي يوم، تفضح فيه كل الأسرار ... أما أخبار اليوم، فبين كلمة الأمس التاريخية، وتظاهرة الغد المليونية ... البداية من مشهد معكر للمشهدين ... من تظاهرة عوكر ... في النشرة المسائية.