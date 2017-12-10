قدامى القوات: - خروج الفلسطينيين من المخيمات يستدعي وضع حد نهائي له بعد عمليات الشغب

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صدر عن هيئة قدامى ومؤسسي وقادة القوات اللبنانية البيان التالي:



1- ان خروج الفلسطينيين من المخيمات يستدعي وضع حد نهائي له بعد عمليات الشغب في احياء لبنانية ، والتعرض لقوى الامن وللممتلكات الخاصة والعامة ، الحاصل اليوم والذي يذكر بالاحداث التي وقعت عام ١٩٧٥. كما نذكر ان طريق القدس لا تمّر في جونية.



2- لقد دفع لبنان من امنه واستقراره وشهدائه الكثير نتيجة الوجود الفلسطيني في لبنان ، وقد أن اوان توزيعهم على الدول العربية وسواها ، بانتظار الحلول لقضيتهم .



3- نتوجه الى الحكومة لايجاد حل سريع لقضية النازحين السوريين ، كما اللاجئين الفلسطينيين لحفظ امن لبنان واستقراره ، وتفاديا" لاستعمالهم وقودا" لاي فتنة يحضر لها .