الوزير باسيل استقبل مدير عام وزير الزراعة لويس لحود

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في دارته في البترون أمين عام المجلس الأعلى للروم الكاثوليك مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وهنّأه على انتخابه بالأجماع مديراً عاماً للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك، كما وبارك له على شهادة التقدير التي نالها من المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ في باريس وذلك تقديراً لجهوده في إنجاح أيام النبيذ اللبناني في لوس أنجلس وسان فرانسيسكو.



تم خلال اللقاء البحث في المشاريع المشتركة بين وزارتي الخارجية والمغتربين من جهة ووزارة الزراعة من جهة ثانية، وذلك في إطار تسويق المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية والاغتراب اللبناني.