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شانتال عون باسيل رعت افتتاح معرض الميلاد في البترون

10
DECEMBER
2017
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 رعت عقيلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السيدة شانتال عون باسيل، بدعوة من جمعية "بترونيات" احتفال افتتاح معرض "سحر الميلاد" والقرية الميلادية التي تنظم لمناسبة الأعياد في بيت المونة البترونية.

حضر الافتتاح الوزير باسيل، راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" السيدة لور سليمان صعب، رئيس رابطة مخاتير البترون جوزيف ابي فاضل وعدد من المديرين العامين والقضاة والقائمقامين ورؤساء بلديات ومخاتير ولفيف من الكهنة والآباء ورؤساء جمعيات وأندية وعدد من أبناء المنطقة والجوار.

بعد النشيد الوطني، ألقت باسيل كلمة قالت فيها: "بترونيات جمعية متعددة الاهداف والنشاطات وموجهة لهدف واحد اساسي هو الانماء، الانماء الاجتماعي والصحي والثقافي والاقتصادي، يعني الانماء الانساني، والمونة البترونية قائمة على فكرة مساعدة بعضنا البعض لنبقى متجذرين بأرض منتجة أكثر ونحافظ على جذورنا ومنتوجاتنا حتى نبقى مغروسين بهذه الأرض".

وتابعت: "هذا النشاط السنوي ليس لتسويق منتوجاتنا انما هو ايضا لزرع الفرحة في حياتنا في زمن الميلاد، فعلى الرغم من كل الازمات التي يمر بها لبنان او الحسرة الموجودة في قلوبكم، اذا استطعنا ان نزرع قليلا من الفرحة في قلوبكم عندئذ تكون فرحتنا كبيرة ونكون حققنا نجاحا".

وشكرت للجنة النشاطات في "التيار الوطني الحر" مساعدتهم "لانجاح هذا الحدث المميز وفريق بترونيات الذي هو فريق احلامي. ان زمن الميلاد هو زمن الفرح والعطاء والامل، فلنعمل سويا لتعم الفرحة على حياتنا والسلام على لبنان".

ثم أضاءت باسيل مع الحاضرين القرية الميلادية، وكانت جولة في المعرض الذي يستمر طيلة كانون الاول.

وتضمنت القرية حلبة تزحلق على الجليد لاول مرة في لبنان ونشاطات وعرض إضاءة ثلاثية الابعاد مع موسيقى مرافقة وألعاب للاطفال والسوق الميلادية التقليدية من مونة بلدية وأشغال يدوية وزينة ونبيذ بتروني ومشروبات العيد وحلويات.

وطنية
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