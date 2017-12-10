ماذا يحمل طقس الأسبوع المقبل؟

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة في الشمال. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة في الشمال.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع ( فوق معدلاتها الموسمية) والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 23 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 17 درجة، في الارز من واحد تحت الصفر الى 10 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10و30 كلم/س

- الانقشاع: جيد .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 50 بالمئة.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:6,32 ساعة غروب الشمس: 16,30 .