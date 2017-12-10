إلى الشهيد اللواء فرانسوا الحاج في الذكرى العاشرة لاستشهاده

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شارل ابي نادر -

سيدي اللواء الشهيد،

صحيح انه مرت عشرُ سنوات على استشهادك ، ولكن في نفسنا اليوم غصةٌ اكبر من السابق عند استشهادكَ ، و نسأل لماذا هذه الغصةُ اكبر ؟ ففي مسيرةِ الشهداءِ لا وجودَ اساساً للغصةِ منذ البداية ، وخاصة في مسيرة شهيدٍ كاللواء فرانسوا الحاج ، شهيدٌ لا يزال فكرُه في نَفَسِ كلِ ضابط ٍمن الجيش اللبناني ممن يحملون المناقبية التي يجب ان تكون ، شهيدٌ لا يزال فكرُه حيا في المؤسسة العسكرية ، لا يزال فكرُه حياً في عمل كل عسكريٍ مقاتلٍ مهما كانت رتبتُه او مركزُه ، أكان مقاتلاً فردياً ، آمراً لمجموعةٍ صغيرةٍ ، قائداً لوحدة صغرى او كبرى ، او مديراً لعمليات الجيش .



شهيدٌ قائدٌ لا تزال خبرتُه وحضورُه في الميدان مدرسةً تُعَلَّم وعقيدةً تُدَرَس ، لا تزال قدرتُه في المعركة اساساً ، في التدريب ، في التخطيط وعند التنفيذ ، كيف لا وقد رأيت وجهَك و طيفَك و حضورَك ولمساتِك بالامسِ في معركةِ " فجرِ الجرود "، رأيت صورتَك مع تلاميذك في تلك الوقفة البطلة التي جمعت على خط مهاجمة الارهابيين النهائي في جرود عرسال ورأس بعلبك ، قائد الجيش العماد جوزف عون مع ضباطه ، قائد معركة فجر الجرود وقادة الوحدات المشتركة ، رأيت صورتك في صورة جميع شهداء الجيش ابطال الشرف والتضحية والوفاء .



سيدي اللواء الشهيد ... هذه الغصة لانك اليوم لست معنا ولبنانُ محررٌ من الارهاب بالكامل ، ذلك الهدف الذي عمِلتَ وقاتلتَ و كافحتَ من اجله ، وإستشهدتَ بسببه ، هذه الغصةُ ربما لاننا نحتفل بالذكرى العاشرة لاستشهادك ولبنانُ الدولةِ يفرض نفسه في الداخل والخارج ، الغصةُ ربما لاننا نحتفل من دونك بالذكرى وشعارُ " سيادة – حرية - استقلال " لم يعد شعارا فقط كأغلب الشعارات التي عايشناها خلال فترة طويلة ، لقد اصبح اليوم واقعا ملموسا ومفروضا على الجميع في الداخل والخارج .



ربما نشعر بالغصةِ اكبر عندما نبحث عنك قرب فخامة الرئيس العماد ميشال عون ولا نجدك ، وانت الذي كنت الاقربَ لفخامته بمنهجيتك وبقدراتك وبعنفوانك ، فكراً وعملاً ومبادىءَ وقيم .

ربما الغصةُ لانك لست موجودا الان معنا ، نزهو جميعاً فخراً وكرامة وكبرياءً صادقاً فيما نحن عليه اليوم ، لانك لا تشاركنا هذا الفخر والكبرياء الذي نعيشه ، فخرنُا برئيس جمهوريتنا الذي كان لنا مدرسةً تعلمنا منها ، و الذي كان قائداً لمسيرةٍ طويلةٍ ناضلنا خلالها و صبرنا و وصلنا ، وكبرياؤنا لانه ( فخامة الرئيس ) اليوم ، حقيقةٌ فرضت نفسها داخل وخارج لبنان ، حقيقةً فرضت نفسها على المعارض له قبل المؤيد ... والكلامُ في ذلك يطولُ ويطول .



واخيرا سيدي اللواء الشهيد ، ما يعودُ ويبلسمُ جرحنًا اليوم باستشهادك قبل عشرِ سنواتٍ ، وما ينزعُ عن هذه الغصةِ حزنها ويعطيها بسمةً واملاً وفخراً ، انك الان ترتاحُ في عليائك مزهوا ، لان شهادتَك انتجت واسست وثبتت شعاراتَنا جميعا وشعاراتَك الدائمة :

لبنان القوي . لبنان الموحد لجميع ابنائه ، لبنان الذي سيبقى باذن الله " اكبر من ان يبلع واصغر من ان يقسم " .