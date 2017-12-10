لا تستعاد القدس إلاّ بوحدة مسيحيّة-إسلاميّة من الله الواحد إلى الشارع الواحد (بقلم جورج عبيد)

A + A -

- جورج عبيد -

فلسطين والقدس قبلة أنظارنا. إنها قدسنا ومدى وجودنا.على أرضها وفوق جلجلتها علق المسيح على الخشبة، وفوق ترابها انتصر المعلّم على الموت وقام منتصرًا ظافرًا. إنها وجهه الدائم المتحرّك بنا نحو القيامة أي إنها معراجنا إلى السماء. والقيامة هي سماؤنا.



المسيحية المشرقية لصيقة بها بعدما مسّها القرار الأميركيّ الجائر وأخرجها من سياقها وحاول فصلها عن تراثها وأبطل هويتها. إنها المدينة المقدّسة بحسب تعبيرنا، وليس من مشرق متكامل بالتكوين المسيحيّ الصافي من دون القدس وأنطاكية أي سوريا ولبنان والعراق. والقول بأنها المدينة المقدّسة غير متناسق مع سياق يهودانيّ حاول بعضهم جذب العهد القديم إليه، بل هو متجانس مع أزليّة الله لأنّ أزليته تفرض أن تكون القدس مدينة الكون الجديد تعبر عن فلسطينيّتها ووجهها فيه بل تنتجه لكون الإبراهيميّة صقلتها في كينونتها بتلاقي اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام على أرضها، وليس من مدينة مشرقية أو عربية أو أوروبية قد عبّر الله فيها عن نفسه بهذه الدسامة والكثافة، القدس مدينة الكون لأنها كليمة الله بالتعبير ومن ثم الوجود.



رئيس سابق لجمهورية لبنان هو المغفور له شارل حلو حاول مرّة إثبات أنّ الصراع في فلسطين صراع الآلهة. من شاء تسطيح هذه العبارة أهمل الحقيقة الكامنة في المعنى وفي الهدف. ذلك أنّ نكبة 1948 لم تقرأ في لحظتها بسياقها المتكامل والمخطّط له منذ أزمنة طويلة، ولقد تحوّل استهداف فلسطين تفجيرًا للكيان المشرقي على مدى تسع وأربعين سنة. المسلمون والمسيحيون استهدفوا بهذا التفجير باستهدافهم لبعضهم بعضًا وتحول الاستهداف إلى تمزّق كيانيّ داخليّ (أي داخل المسيحيّة نفسها، وداخل الإسلام نفسه بإطار مذهبيّ حينًا وبنيويّ حينًا آخر)، وباستهداف سواهم لهم، والجانب الجوهريّ في كلّ المسألة إضعاف المسيحيين في فلسطين والقدس فيؤول الضعف إلى المسيحيين في مصر وسوريا والعراق والأردن ولبنان. ومتى تمّ إضعاف المسيحيين ضعف المسلمون وسهل بالتالي قضم ثرواتهم بواسطة علاقات ملتبسة ببعضهم.

ما حدث للقدس لم يكن قرارًا لحظويًّا أي وليد اللحظة الترامبيّة، إذا جازت التسمية. إنّه تخطيط صهيو-أميركيّ بدأ الإعداد له منذ أن تمّ اغتيال إسحق رابين، فاغتيل معه مشروع السلام، أي مشروع المصالحة بينه وبين ياسر عرفات وقد عدّ تسميمه ودفنه دفنًا لمبادرة الدولتين التي قدمها المغفور له الملك عبدالله بن عبد العزيز. في حمأة كلّ ذلك بدأ التنظير اليهو-أميركي يتصاعد تدريجيًّا بدراسات ومؤلّفات زخمت صراع الحضارات والأديان وأدلجته وجعلته معطى قائمًا بحدّ ذاته فيما الدوائر تستهلك تلك المألفات في متن المؤلّفات وتجسّدها مستهلكة إياها في إنشاء حركات أصوليّة-تكفيريّة زرعت في الجوف الإسلاميّ على وجه التحديد لسلب الإسلام من معناه الكليّ وتراثه الكامل وتوطيد الصراع المذهبيّ بين الشيعة والسنة بتمزيق الإسلام القرآنيّ الأصيل وتحويله إلى "إسلام شيطانيّ وإبليسيّ الوجه"، وتمّ التعدّي على المسيحيين المشارقة في كلّ من العراق وسوريا ومصر ولبنان بعض الشيء على الأقل سياسيًّا، والهدف من كلّ ذلك بالمعنى الوجوديّ الكامل سلب القدس من هويتها الأصيلة والأصلية. لقد كانت أحداث الحادي عشر من أيلول سنة 2001 البداية، فتمّ الثأر بلا مبررات حسية من العراق ومن صدام حسين فدخل الأميركيون العراق سنة 2003 بلا مسوّغات قانونية وشرعية ضاربين بعرض الحائط القوانين الدولية المرعية الإجراء فرزح العراق منذ ذلك الحين تحت حرب مذهبية اقتحمته وبدأ تهجير المسيحيين يقوى تدريجيًّا. وفي سنة 2005 اغتيل الرئيس رفيق الحريري، بهدف توسيع دائرة الانقسام المذهبيّ فتمّ ذلك، في تموز من سنة 2006 شنّت إسرائيل الحرب على لبنان بغية القضاء على حزب الله، لتمنى بالفشل فتوسّع التمزّق المذهبيّ بين السنة والشيعة بسبب رهان بعض الخليج على سحق إسرائيل حزب الله.



بعد ذلك جاء الربيع العربيّ، فتبدّلت الأنظمة العربية في كلّ من تونس وليبيا بعد العراق ومصر. لكنّ الرؤية بصورة مباشرة كانت مشدودة نحو سوريا والعراق ومصر بعض الشيء لكون الفلسفة التدميرية بإرهاصاتها الطائفيّة والمذهبيّة قادرة على صهر البشر والحجر بها. في سنة 2009 كان الأمير تركي بن عبد العزيز يتفاوض مع الإسرائيليين في مسألة القدس والمتكسبات وواقع المسجد الأقصى، وفي سنة 2011 حين بدأت الأحداث نعصف في سوريا فاتكة بمكوّناتها وشعبها، تم تزخيم التفاوض أكثر من خلال دخول الأمير بندر بن سلطان مع بنيامين نتنياهو، وبعث برسالة مفادها بأنّ المملكة على استعداد للتخلّي عن المسجد الأقصى ولا مانع سعوديًّا من هدمه، وقد اتضح السبب فيما بعد، وهو أن المسجد الأقصى كرمز إسلاميّ في القدس يمثّل ثقلاً سياسيًّا في النضال الفلسطينيّ مثله مثل كنيسة القيامة أو كنيسة المهد في بيت لحم. وعلى هذا بإمكان المتابع أن يكتشف توًّا بأن بيع الأوقاف الأرثوذكسيّة في المدينة المقدّسة خطّة محكمة تقودها إسرائيل والولايات الأميركيّة على علم بها، ويتجه هدف البيع إلى تهويد القدس، وفي الوقت عينه فإن الاتفاق السعوديّ-الإسرائيليّ اعتبر المقدّمة الإسلاميّة-الخليجيّة للتخلّي عن القدس بشقها الإسلاميّ واكتمال عنصر تهويدها من خلال السماح بتهديم المسجد الأقصى، وما الاعتداءات المتلاحقة على المسجد بعينه سوى جزء من تلك المحطة، بل المقدّمة لهدمه.



تهويد القدس بمعناه الخطير تهجير للفلسطينيين مسيحيين ومسلمين، وقد بدأ التحضير لبناء مستوطنات لليهود الوافدين إلى القدس، فيما الفلسطينيون على ما يبدو معدّون للتهجير، وغالب الظن ما بين سينا والأردن. كانت المراهنة من خلال الأحداث السوريّة والعراقية واللبنانية تعميم الفوضى الخلاّقة الخادمة لمشروع تهويد القدس، وحين تهوّد القدس تنتهي فلسطين ولا يعود بالإمكان على الإطلاق إحياء مبادرة السلام، كما يتهدّد العرش الهاشميّ أشارت الخطة فيما سلف إلى تهويد غير مباشر، فيما اليمين الإسرائيليّ عنده الإصرار على جعل هذه المدينة العاصمة الأبدية لإسرائيل وهذا عينًا أحد أوجه الخلاف الناشئ بين نتنياهو وباراك أوباما رئيس أميركا السابق، وقد نجح نتنياهو بأن اقتحم الكونغرس وجعله يصوِّت لقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس خلال عهد أوباما المعارض في الأصل لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس..



يدلّ كلّ ذلك بأنّ القرار الذي اتخذه دونالد ترامب ليس نتيجة تهور ما في بنيته بل هو نتيجة استراتيجيّة قديمة مرسومة لم ينتبه الكثيرون إليها. التوقيت الذي انغمس به، ناتج عن فشل مني به في سوريا والعراق. التطهير الميدانيّ السوريّ مترافقًا مع التسوية المعدّ لها سبب جوهريّ لنقل معركته في هذه اللحظة بالذات من سوريا والعراق إلى فلسطين مرتكزًا على تحالفه مع السعوديّة وإسرائيل، بوجه روسيا وتركيا وإيران الرعاة المثلثي الأضلاع للتسوية في سوريا.



قضى ترامب على مفهوم السلام العادل والشامل بقراره ويحاول بهذا القضاء خلط الأوراق وأخذ المنطقة بصورة عامة نحو حيّز جديد من الصراع. وهو بقراره حاول تطويق المسعى التسووي في سوريا المتجانس مع نهاية التطهير الميدانيّ، أو بلوغه نحو النهاية. أمام ذلك فإنّ موقف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أظهر حرصًا لبنانيًّا على تبنّي القدس وجوديًّا، وحرصًا مسيحيًّا مشرقيًّا بوصفه زعيم المسيحيين المشارقة، واستكمالاً لما كان يقوله البطريرك الراحل إغناطيوس الرابع هزيم، بأنّ القدس معراجنا إلى السماء، وامتدادًا لفهم واضح وصريح بأنّ إسرائيل وكما قال عماد جوديّة المستشار الرئاسيّ والحكوميّ، تبتغي إنهاء الوجود المسيحيّ في المشرق لأن هذا الوجود عينًا يذكّرها بأنها صلبت المسيح واستطرادًا عن كلامه إنّ المسيحيين المشارقة يذكرونها بأن المسيح وبقيامته من بين الأموات انتصر على عبثيتها بنصره وظفره. بهذه الروحيّة عينًا كانت كلمة جبران باسيل وزير الخارجية في القاهرة، وسينطلق الرئيس ميشال عون إلى القمّة الإسلاميّة في اسطنبول ليقول للمسلمين على لسان المسيحيين المشارقة والعرب، آن الوقت للانتفاضة على التمزّق والجهل والعبثيّة والألفاظيات السيّئة، آن الوقت لتبيان وحدة متماسكة تثب فوق المصنّفات والمسميات والمذهبيات، وتتجه بصرخة واحدة إلى القدس الشريف إلى مدينة الصلاة لنسجد ونركع لإله واحد آب ضابط الكلّ، نور السماوات والأرض، الرحمن الرحيم، الواحد في محبتنا وإخلاصنا له، غير الممزّق بصراع حضاراتنا بل جهالاتنا ضمن طوائفنا ومذاهبنا. على ضفاف القدس وحفافيها وجنباتها، بل أمامها كأيقونة لمحبة الله لبشريته، سيطرح الرئيس سؤالاُ كان قد طرح: "هل الله يتصارع مع نفسه، فإذا ما تصارع تمزّق وإذا ما تمزّق مات وإذا مات مات معه التاريخ. الصراع المباشر مع الرؤية اليهو-أميركيّة المتجسدة ما بين ترامب ونتنياهو عنوانه تمزيق الله أو وحدته في القدس، فعلى أرضه إما يتمزّق أو يولد فيقوم.

لقد تمزّق في العراق وسوريا، في قلب القدس الشريف التحدّي أن نعبد الله معًا ويصير بنا واحدًا حيًّا ومتحرّكًا لنتحرك به ونوجد ويولد من حياته فينا تاريخ جديد في مدينة السلام يقضي على الباطل. موعدنا مع القدس ومع حياة جديدة نؤتاها في النضال المستميت والمصاحب لقوة حقّنا وكرامتنا بها ومن خلالها ومن أجلها. هناك سنسجد ونصلّي... فقط نصلّي للطفل الآتي بطراوة السماء وضياء الآب، وفي مسجد نعلن فيه أنّ الله رحمن رحيم وهو نور السماوات والأرض.