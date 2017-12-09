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مثلما لم يتحسب العرب لسايكس - بيكو ووعد بلفور وتقسيم فلسطين العام 1947 وقيام الكيان الغاصب العام 1948 والنكبة التي اعقبته في العام نفسه وتهجير الفلسطينيين على يد عصابات الهاغانا والارغون وشتيرن وبعدها في العدوان الثلاثي العام 1956 ونكسة العام 1967 وخيبة العام 1973 بعد انتصار بدأ مدويا وانتهى ملتويا وختم بشمع الكيلومتر 101 واتفاقية سيناء بين مصر واسرائيل برعاية هنري كيسنجر والتي مهدت لحرب لبنان المشؤومة العام 1975 قبل ان تكمل طريقها نحو كامب دايفيد مرورا بالقدس التي زارها انور السادات ورد خالد الاسلامبولي له الزيارة في 6 اكتوبر من العام 1981 وتكر السبحة منذاك مع الغزوات المفتوحة والارض العربية المفلوحة بالصفقات المزروعة بالخيانات لفلسطين والقدس وكل شبر قال لا لاسرائيل . مثلما لم يتحسب العرب لكل هذا مدركين او غافلين والارجح مدركين ,لم يحسب لهم الاميركيون حسابا وكان العدو وحلفاؤه من الظاهر والباطن يتحسبون فقط لحفنة من الشرفاء قرروا المواجهة ولما يزالوا حتى اليوم .



يكفي ما قاله نتنياهو اكثر المبتهجين باعلان ترامب متوجها الى الرئيس الاميركي : انت صنعت التاريخ وسنبقى ممتنين لك الى الابد . في الوقت عينه لم تنطلق الانتفاضة الكبرى رغم سقوط شهداء وجرحى واميركا واسرائيل مطمئنتان الى غياب الحماسة في الجانب العربي لدرجة ان داوئر اسرائيلية تتحدث عن تحول القدس عبئا على بعض العرب الذين يفضلون محاربة ايران على مقارعة اسرائيل .

لكن على المقلب اللبناني الصورة اكثر وضوحا وكرامة فللمرة الثانية في اسبوعين يحتل لبنان منزلة الصدارة وبجدارة في العاصمة الفرنسية باريس . المرة الاولى عندما تدخلت فرنسا بشخص رئيسها بالتنسسيق والتعاون مع رئيس لبنان لانهاء ملف رئيس الحكومة في السعودية والمرة الثانية امس ايضا في باريس في مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان وفيه تكرس الدعم الدولي للبنان وتبني مواقف رئيسه . الاسبوع الحالي يقفل على مشاركة لبنان في الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري العربي في القاهرة ممثلا بوزير الخارجية جبران باسيل ويفتح الاسبوع المقبل على مشاركة لبنانية رئاسية في قمة اسطنبول الاسلامية لدعم القدس بحضور رئيس البلاد العماد ميشال عون وبينهما انطلاقة متجددة لعجلة المؤسسات والحكومة وتوقيع اول عقد استكشاف للنفط وهو ما اعتبره الرئيس بري احد ابرز اهتمامات الدولة في المرحلة المنظورة .