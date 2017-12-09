living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مثلما لم يتحسب العرب..

9
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مثلما لم يتحسب العرب لسايكس - بيكو ووعد بلفور وتقسيم فلسطين العام 1947 وقيام الكيان الغاصب العام 1948 والنكبة التي اعقبته في العام نفسه وتهجير الفلسطينيين على يد عصابات الهاغانا والارغون وشتيرن وبعدها في العدوان الثلاثي العام 1956 ونكسة العام 1967 وخيبة العام 1973 بعد انتصار بدأ مدويا وانتهى ملتويا وختم بشمع الكيلومتر 101 واتفاقية سيناء بين مصر واسرائيل برعاية هنري كيسنجر والتي مهدت لحرب لبنان المشؤومة العام 1975 قبل ان تكمل طريقها نحو كامب دايفيد مرورا بالقدس التي زارها انور السادات ورد خالد الاسلامبولي له الزيارة في 6 اكتوبر من العام 1981 وتكر السبحة منذاك مع الغزوات المفتوحة والارض العربية المفلوحة بالصفقات المزروعة بالخيانات لفلسطين والقدس وكل شبر قال لا لاسرائيل . مثلما لم يتحسب العرب لكل هذا مدركين او غافلين والارجح مدركين ,لم يحسب لهم الاميركيون حسابا وكان العدو وحلفاؤه من الظاهر والباطن يتحسبون فقط لحفنة من الشرفاء قرروا المواجهة ولما يزالوا حتى اليوم .

يكفي ما قاله نتنياهو اكثر المبتهجين باعلان ترامب متوجها الى الرئيس الاميركي : انت صنعت التاريخ وسنبقى ممتنين لك الى الابد . في الوقت عينه لم تنطلق الانتفاضة الكبرى رغم سقوط شهداء وجرحى واميركا واسرائيل مطمئنتان الى غياب الحماسة في الجانب العربي لدرجة ان داوئر اسرائيلية تتحدث عن تحول القدس عبئا على بعض العرب الذين يفضلون محاربة ايران على مقارعة اسرائيل .

لكن على المقلب اللبناني الصورة اكثر وضوحا وكرامة فللمرة الثانية في اسبوعين يحتل لبنان منزلة الصدارة وبجدارة في العاصمة الفرنسية باريس . المرة الاولى عندما تدخلت فرنسا بشخص رئيسها بالتنسسيق والتعاون مع رئيس لبنان لانهاء ملف رئيس الحكومة في السعودية والمرة الثانية امس ايضا في باريس في مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان وفيه تكرس الدعم الدولي للبنان وتبني مواقف رئيسه . الاسبوع الحالي يقفل على مشاركة لبنان في الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري العربي في القاهرة ممثلا بوزير الخارجية جبران باسيل ويفتح الاسبوع المقبل على مشاركة لبنانية رئاسية في قمة اسطنبول الاسلامية لدعم القدس بحضور رئيس البلاد العماد ميشال عون وبينهما انطلاقة متجددة لعجلة المؤسسات والحكومة وتوقيع اول عقد استكشاف للنفط وهو ما اعتبره الرئيس بري احد ابرز اهتمامات الدولة في المرحلة المنظورة .

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout