الرئيس عون ابلغ اردوغان حضوره قمة اسطنبول الاربعاء المقبل : علينا اليوم التضامن مع القدس والشعب الفلسطيني اكثر من اي وقت مضى

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي اطلعه على الاسباب التي دفعته الى الدعوة الى انعقاد مؤتمر قمة استثنائي للدول الاسلامية بصفته رئيس لمنظمة الدول الاسلامية لعرض الوضع المستجد في القدس بعد اعلان الرئيس الاميركي القدس عاصمة لاسرائيل .

وتمنى الرئيس اردوغان على الرئيس عون المشاركة في القمة التي ستعقد يوم الاربعاء المقبل في اسطنبول . وتم خلال الاتصال عرض ردود الفعل الاقليمية والدولية على القرار الاميركي .

وقد اكد الرئيس عون لنظيره التركي انه سيحضر القمة ويلقي كلمة تعبر عن موقف لبنان رئيسا وشعبا ، لافتا الى انه اكد دائما وفي كل المحافل الاقليمية والدولية دعم لبنان للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مقدسة ، واليوم اكثر من اي وقت مضى ، لا بد من التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القدس التي تحتضن معالم الاديان السماوية