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العشاء السنوي لهيئة طبرجا - كفرياسين في التيار (بعدسة الزميل جورج فغالي) -(2)

9
DECEMBER
2017
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أقيمت مساء أمس سهرة طبرجا كفرياسين في التيار الوطني الحر ومثّل المحامي أنطوان عطالله رئيس التيار الوزير جبران باسيل والقى الكلمة التالية في المناسبة.

بداية أشكر معالي الوزير ، المهندس جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر لمنحي شرف تمثيله في هذه المناسبة المحبّبة على قلوبنا .
وما يزيدني شرفاً أن أكون بين رفاقي وأهلي في طبرجا كفرياسين (اللي بعتبرا ضيعتي التانية كوني عشت فيا عمر) والتي حضنت دوماً فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر .
توصية رئيس الحزب أن أوصل السلام لكم فرداً فرداً وهذا ما اعتاد عليه في كافة المناسبات.
فمثلاً البارحة ، انهى خطابه وجال على مدة ساعتين بين المحازبين والحضور .
هو المؤتمن والأمين على مسيرة التيار وتوجيهات فخامة الرئيس،
لإيصالنا إلى شاطىء الأمان في كافة النواحي:

-الوحدة الوطنية

-الراحة والرفاهية الإجتماعية والإقتصادية.

هو الذي يعمل لأولادنا وأحفادنا وأجيال قادمة لم تولد بعد . من أجل الإستمرار بوطن حرّ مستقل ، يتمتع بازدهار دائم.
انجازات القائد المؤسّس التي ابهرت الجميع رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها تجلت بالتعيينات العسكرية والدبلوماسية و القضائية.
وأهمها قانون الإنتخاب الذي قدم فيها التيار الوطني الحر التضحيات لاجل الوطن .
وتجلت عظمته في حكمته وحنكته ووطنيته الرفيعة ، بالطريق الى استعادة رئيس حكومتنا.

وكرس وحدتنا الوطنية بطريقة لم نشهد لها مثيل منذ تاريخ الاستقلال .

كما وانه جنب وطننا الحبيب كارثة لمخطط أحيك له بالغرف السوداء.

عظيم قائدنا ومؤسس تيارنا.
وعظيم رئيسه باستقلال وسيادة قراراته الحرة . والنابعة من كرامة ومصلحة اللبنانيين .
وكيف أنهم أوجدوا التفاهمات مع أغلب شرائح المجتمع اللبناني
وكانت لديهم اليد الممدودة على الدوام لكافة الشرائح في الوطن.

وتوجت ثمار هذا المسار بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً وأباً للجمهورية اللبنانية ولكافة البنانيين.

عظيم رئيسنا ولكي لا نكرر عمله واداؤه في كافة الوزارات التي تعاقب عليها وجعل منها قبلة الوزارات والحقائب التي بدأنا نلمس نجاحاتها والخير لقدّام.

وانشالله ازدهار التيار الوطني الحر بقيادته الشريفة والحكيمة والوطنية الصّرفة.
ستزهر ازدهاراً وانتشاراً ليس فقط في حدود الوطن لبنان
بل أيضاً و أيضاً في كافة بلدان الانتشار الذي يَعمل عليه جاهداً رئيسنا
وليس فقط لإعادة الوطن إلى الوطن ، بل أيضاً لربط وإعادة المغتربين ثروة لبنان العظيمة ، إلى وطننا الحبيب لبنان

وخير دليل على ذلك تسجيل حوالي ال90 ألف مغترب في الإنتشار للمشاركة في حقوقهم وواجباتهم الوطنية.


عشتم
وعاش التيار الوطني
وعاش لبنان

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