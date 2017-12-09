دعوى قضائية ضد ضابط ودراج

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وطنية - اعلن تحالف الحراك المدني "متحدون" في بيان "ان المحاميين عباس سرور وجورج كيروز ادعيا بوكالتهما عن المحامي رامي عليق (عضو الحراك المدني في تحالف متحدون ضد الفساد) اليوم، مدعوما بموقف نقابة المحامين، أمام المحكمة العسكرية على ضابط ودراج في قوى الامن الداخلي، على خلفية الحادثة التي تعرض لها يوم الجمعة الفائت في وسط بيروت.

وتفصل الدعوى المقدمة، تحت الرقم 28690/2017، البنود القانونية التي ادعى فيها عليق على الضابط والدراج من تزوير، قدح وذم، استيفاء الحق تحكما واساءة استعمال السلطة، وحجز حرية.

وتروي الدعوى المكونة من 7 صفحات التفاصيل الدقيقة لما تعرض له عليق على مدى عدة ساعات منذ لحظة اتهامه بمخالفة إشارة المرور في وسط بيروت وصولا إلى "الابتزاز" الذي تعرض له في مخفر ميناء الحصن للعدول عن تقديم الدعوى.

ويؤكد التحالف متابعة هذه القضية حتى النهاية لأن عليق قبل ان يكون محاميا وعضوا مؤسسا في تحالف متحدون، هو مواطن لبناني له حقوق وعليه واجبات، كما على العناصر الامنية واجبات تجاه أي مواطن، وعلى أمل أن يكون هذا الإجراء مقدمة لإنهاء ظاهرة شاذة يعتمدها بعض العناصر في مخالفة واضحة للزي العسكري ضمن مؤسسة نحترمها ونقدر ما تقوم به".