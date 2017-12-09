عناوين الصحف ليوم السبت 9 كانون الأول 2017

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الاتحاد
فلسطين تنتفض.. والاحتجاجات تعم العالم
القدس توحد اللبنانيين .. ومجموعة الدعم تبارك التسوية
الأخبار
مجلس النواب أدان قرار ترامب: «القوات» تحاضر في حب فلسطين
جنود أوسلو لا يستسلمون رغم إنتهاء المعركة
الجمهورية
دعم دولي للبنان.. والعِبرَة في حكومته.. ومجلس النواب يتضامن مع القدس
اللواء
مؤتمر باريس يكرِّس الإستقرار: عدم التدخل في النزاعات وسيادة لبنان
إحياء القرار 1559 وإعلان بعبدا.. وزيارة نائب ترامب تُواجَه بإدانة مجلس النواب للقرار الأميركي
البناء
مجلس الأمن في مواجهة واشنطن… وزيارة بنس تُستقبل بدعوات المقاطعة
انتفاضة فلسطين شهداء وجرحى… والعواصم تلبّي النداء تتقدّمها صنعاء الجريحة