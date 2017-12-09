أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 9 كانون الأول 2017

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اسرار الصحف





الجمهورية



ينقل زوّار الدول الخليجية أنّ ذيول الأزمة التي مرّت على لبنان لم تنتهِ مفاعيلها بعد.



نُقل عن مرجع ديني تأكيده أنّه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشّحين، ويرفض سياسات الإلغاء، ويريد الحفاظ على التنوّع.



البناء



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية عربية على علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية إنّ جهداً أميركياً مشتركاً مع حلفائها العرب سيجري لتسويق نظرية القبول باعتبار التفاوض لم يسقط كخيار بعد القرار الأميركي باعتبار القدس الموحّدة عاصمة «إسرائيل»، وأنّ هذا لا يمنع أن يقرّر التفاوض عكس القرار والتفاوض طرفه الرئيسي «إسرائيل» طبعاً، وتلك استحالة قبل القرار الأميركي فكيف بعده؟ وقالت المصادر إنّ تمييع الموقف سيبدأ من هذه النقطة، وسيرضى الوضع الدولي المعترض على الموقف الأميركي إذا لاقت الكذبة الأميركية بأنّ التفاوض هو ما يقرّر مستقبل القدس رغم القرار، قبولاً عربياً وفلسطينياً…



خفايا



تساءلت أوساط نيابية بتهكّم عمّا كان سيقوله النائب السابق فارس سعيْد في الجلسة النيابية التي انعقدت أمس من أجل القدس المحتلة، لو كان سعيْد نائباً حالياً. فهل سيرفض ويدين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس أم سيرحّب به ويؤيد مفاعيله ويكرِّر موقفه الذي أطلقه منذ أشهر واعتبر فيه أنه يمكن للمسيحيين «أن يكونوا جسر السلام بين العرب وبين إسرائيل»! أم أنه سيصاب بخيبة أمل من ترامب الذي بدّد حلم سعيد بالسلام مع الكيان الصهيوني نهائياً؟

اللواء



غمز

يبلغ أحد الوزراء المعنيين بملفات «مجمدة» أن صبره لم ينفد بعد إزاء إمكانية تحريكها إيجاباً..

همس

يُنقل عن وزير سيادي قوله أنه تبلّغ تأكيدات عن عدم حصول أية تطورات دراماتيكية، على خلفية ما يجري في المنطقة…



