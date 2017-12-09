living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 9 كانون الأول 2017

9
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اسرار الصحف


 الجمهورية


ينقل زوّار الدول الخليجية أنّ ذيول الأزمة التي مرّت على لبنان لم تنتهِ مفاعيلها بعد.


نُقل عن مرجع ديني تأكيده أنّه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشّحين، ويرفض سياسات الإلغاء، ويريد الحفاظ على التنوّع.


 البناء


كواليس
قالت مصادر دبلوماسية عربية على علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية إنّ جهداً أميركياً مشتركاً مع حلفائها العرب سيجري لتسويق نظرية القبول باعتبار التفاوض لم يسقط كخيار بعد القرار الأميركي باعتبار القدس الموحّدة عاصمة «إسرائيل»، وأنّ هذا لا يمنع أن يقرّر التفاوض عكس القرار والتفاوض طرفه الرئيسي «إسرائيل» طبعاً، وتلك استحالة قبل القرار الأميركي فكيف بعده؟ وقالت المصادر إنّ تمييع الموقف سيبدأ من هذه النقطة، وسيرضى الوضع الدولي المعترض على الموقف الأميركي إذا لاقت الكذبة الأميركية بأنّ التفاوض هو ما يقرّر مستقبل القدس رغم القرار، قبولاً عربياً وفلسطينياً…


خفايا


تساءلت أوساط نيابية بتهكّم عمّا كان سيقوله النائب السابق فارس سعيْد في الجلسة النيابية التي انعقدت أمس من أجل القدس المحتلة، لو كان سعيْد نائباً حالياً. فهل سيرفض ويدين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس أم سيرحّب به ويؤيد مفاعيله ويكرِّر موقفه الذي أطلقه منذ أشهر واعتبر فيه أنه يمكن للمسيحيين «أن يكونوا جسر السلام بين العرب وبين إسرائيل»! أم أنه سيصاب بخيبة أمل من ترامب الذي بدّد حلم سعيد بالسلام مع الكيان الصهيوني نهائياً؟

اللواء


غمز
يبلغ أحد الوزراء المعنيين بملفات «مجمدة» أن صبره لم ينفد بعد إزاء إمكانية تحريكها إيجاباً..
همس
يُنقل عن وزير سيادي قوله أنه تبلّغ تأكيدات عن عدم حصول أية تطورات دراماتيكية، على خلفية ما يجري في المنطقة…

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout