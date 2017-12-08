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بدعوة من رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء السيد “انطوان حبيب” .. افتتاح المعرض الميلادي الاول في مدينة الميناء

8
DECEMBER
2017
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بدعوة من رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء السيد “انطوان حبيب” تم افتتاح المعرض الميلادي الاول في مدينة الميناء في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر اليوم ،في قاعة الفرد حبيب في مقر الجمعية ، الكائن في شارع مارالياس.

بدات فعاليات المعرض بكلمة افتتاح القتها مسؤولة الهيئة النسائية في جمعية انماء طرابلس والميناء السيدة “كلود حبيب” رحبت فيها بالجميع وقالت اننا اليوم في قاعة الفرد حبيب لنؤكد على رسالة مدينة الميناء المتالقة بين المدن والمميزة بالعيش المشترك ..فكما احيت طرابلس والميناء ذكرى المولد النبوي الشريف وعيد القديسة بربارة سويا نحيي اليوم عيد الميلاد المجيد معا ايضا لاننا دائما في جمعية انماء طرابلس والميناء نتشارك مع ابناء مدينتنا جميع مناسباتنا المختلفة .. واضافت:رغم الامنا وجراحنا لما آلت اليه الامور في مدينة الاديان والرسالات السماوية القدس الا اننا اردنا ارسال رسالة سلام ومحبة من هنا حتى تكون الاعياد فرصة للتلاقي واستقرار بلدنا الحبيب لبنان ..

وكانت كلمة لرئيس بلدية الميناء الاستاذ “عبد القادر علم الدين” رحب فيها بالجميع وقال انه سعيد بهذه المناسبة الجميلة التي جمعتنا بها جمعية انماء طرابلس والميناء حيث نوجه لهم الشكر الكبير وبالاخص الى رئيسها السيد انطوان حبيب والسيدة كلود حييب عقيلته على هذه المبادرة الجميلة.. وتابع : نحن نفتخر اننا في مدينة الميناء المدينة المميزة بعاداتها وتقاليدها معتبرا ان هذا الاجتماع يعبر عنهم ويظهر ان مدينتنا منفتحة على الجميع وتمنى ان نبقى عائلة واحدة تجمعنا المناسبات كافة بعيدا عن الطائفية التي نرفضها .. وختم بشكره للجميع ..

الجدير بالذكر ان المعرض يتضمن المونة اللبنانية، اشغال يدوية وحلويات خاصة بالعيد. ويستمر ايام السبت والاحد في ١٠/٩كانون الاول من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً.

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