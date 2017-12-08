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نَجح دونالد ترامب نجاحاً باهراً ... في ابتِلاع مِنجل القدس ...

8
DECEMBER
2017
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نَجح دونالد ترامب نجاحاً باهراً ... في ابتِلاع مِنجل القدس ...

وكان نجاحَهُ جلياً، في الأهداف المباشرة التي أراد تحقيقُها من وراء خطوتِه الرعنَاء: فاللوبي الصهيوني رضي عنه ... والإعلام الأميركي حاد عن فضائِحه القضائية وتورطاتِ عائلتَِه وصفقاتِ صهرِهِ وارتكابات فريقِه ... وأعلنت أكثرية واضحة من المستطلعين الأميركيين تأييدها لخطوتِه ... أكثريةٌ قدَّرَها استطلاع دورية نيويوركر الرصينة، بنحو 63 بالمئة من الأميركيين ... لكن السؤال الأساسي: إلى متى تستمر صلاحية هذهِ المكاسب الفورية ... والآنيِة ... والسريعة الاستهلاك؟ فالخطوة، على خطورتها وفظاعتِها، غير قابلة للترجمة راهناً ... فيما سلبياتُها بدأت تسُجل وتَتراكم ...

أصدقاء واشنطن في المنطقة والعالم أصابَهم الحرج ... حتى الخرس ... فيما خصومُها وجدوا في الخطوة وقوداً عظيماً لاندفاعتِهم المُستمرة منذ سقوط الرهانات الأميركية الكثيرة في الإقليم ... هذه المعادلة انعكست بوضوح على المشهد اللبناني ...

في بيروت، كما في باريس ... ففي العاصمة اللبنانية، يستعد رئيس الجمهورية لحمل قضية أورُشِليم القدس إلى مؤتمر اسطنبول يوم الأربعاء المقبل ... ليطرحَها بشكلٍ شامل ... لا يَقدِر إلا رئيس لبنان على مقاربتِه وتجسيدِه ...

أما في باريس، فتراجعت لهَجات المُتربصين بلبنان، تحت غطاءِ دعمِه دولياً ... فاضطُروا إلى التسليم بوجهاتِ النظر اللبنانية ... في الكثير من النقاط والأسرار التي تكشِفُها لاحقاً رسالة الأو تي في من العاصمة الفرنسية ... وبين تلك الاستحقاقات كافة، كانت الرئاسة تُضيء شجرة الميلاد ...

في صورة مطابقة لأحداث المحيط ... وهو ما عبر عنهُ سيد العهد، بتلك المفارقة، بينَ دخولِ أهل النور زمن انتظارِ المُخَلص ... وتَمادي أهل الظلام في زمن تدنيس المُقدسات ...

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