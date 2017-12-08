عَظيمٌ في تواضُعِه

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جومانا ناهض -



وأُضيئتْ شجرةُ الميلادِ كما أضاءَ بوجودِه دومًا ما قبلَ الرّئاسةِ وفي ظلِّها وسيبقى عتمَةَ أيّامنا، فهو طاقةُ النّورِ والأملِ الّتي تَتَوسّعُ يوْمًا بعْدَ يوْمٍ.

وتمَدّدتِ المغارةُ في الصّالة الّتي اعتادَتْ على حضورِ الفقيرِ والغنيّ تحْتَ سقفِها، كيف لا يكون ذلكُ و"بيّ الكلّ" من كان وعادَ ليبقى صاحبَ القصرِ.

واجْتمعتِ العائلةُ: البناتُ والأحفادُ. رسالةٌ واضحةٌ أنّ الكبيرَ يزيدُ كبرًا بأبنائه. واجتمعَ الأحبابُ والأصحابُ والعاملون تشديدٌ على قيمةِ مشاركةِ فرحةِ الأعيادِ مع الكلّ.

ألمْ تكنِ المحبّةُ أهمّ رسائلِ المسيحِ لشعبِه؟

ووقَفَ بعدها " العظيم". نعم وقفَ بالرّغمِ منْ همومِ السّنواتِ، وقفَ لنصْفِ ساعةٍ مُنصتًا بعقلِه وقلبِه ووجدانِه إلى التّرانيم الميلاديّة.

وقفَ مُبْتسمًا شامخًا، وقفَ أبًا يُراقِبُ بناته وكأنهنّ مازلن صغيراتٍ ينتظرن هديّة العيد وهنّ لا يعرِفنَ أنّهنّ قدّمنَ للوطنِ أغلى هديّةٍ: رئيس بحجمِ الكونِ.

وقفَ مُبتسمًا بتواضعِ عينيْنِ انحنيتا لتُراقبا الأحفادَ، فلذةَ كبدِهِ. كيف لا وهو يعمَلُ ويناضلُ لهذه الأجيالِ كي تعيشَ بأمانٍ وسلامٍ في وطنٍ ولا كلّ الأوطانِ.

وقَفَ وتكسّرَ كلَّ الغرورِ أمامه وانسَحقَتِ المصالحُ وذابتِ الأحقادُ أمام عُمقِ وصدْقِ محبّتهِ.

وقفَ، لا محبّةً بالظّهور.ِ وقفَ مُتواضعًا تواضُع المسيحيّ الحقيقيّ.

إنّه هو، العظيمُ في تواضعِه: رئيسنا و"بينا" ميشال عون.