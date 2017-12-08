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رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى اضاءا مغارة وشجرة الميلاد في القصر الجمهوري. الرئيس عون: "نشعر بالمرارة ونحن نفرح اليوم بالميلاد على الاماكن المقدّسة التي تدنّس"

8
DECEMBER
2017
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اضاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى ناديا الشامي عون شجرة ومغارة الميلاد اللتين وضعتا في البهو الرئيسي للقصر الجمهوري، إضافة الى الزينة الضوئية التي ازدانت بها مداخل القصر وحدائقه، وذلك في احتفال اقيم عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، حضره افراد عائلة رئيس الجمهورية وموظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وضباط من لواء الحرس الجمهوري وممثلو وسائل الاعلام التي نقلت وقائع الاحتفال مباشرة.

وكان للرئيس عون كلمة في المناسبة قال فيها:" اليوم ونحن نضيء المغارة وشجرة الميلاد اللتين نحتفل بهما في كل عام، ترحل افكارنا الى القدس والى كنيسة المهد وبيت لحم، الى كنيسة القيامة والمسجد الاقصى، الى فلسطين والمدن الفلسطينية التي يسقط اليوم فيها الجرحى والشهداء.ونحن نفرح بالميلاد اليوم نشعر بالمرارة على الاماكن المقدسة التي تدنّس."

ثم أنشدت جوقة اطفال تابعة للمدرسة الموسيقية الانطونية في الجامعة الانطونية ترانيم ميلادية بلغات متعددة بقيادة نيللي معتوق وانغام عازف البيانو مارك كرم . والتقطت بعدها الصور التذكارية للرئيس عون واللبنانية الاولى مع افراد العائلة والجوقة الموسيقية، قبل انضمام الحضور الى حفل كوكتيل اقيم للمناسبة.

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