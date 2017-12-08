د. أسمى صليبا ابي نصر خلال مؤتمر حول الإدمان على المخدرات: حان الوقت لوقف عمل ردة فعل و نصبح أصحاب فعل (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي )

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اقامت كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة، بالتعاون مع د. اسمى صليبا ابي نصر، وقسم الخدمة المجتمعية والتوعية، وكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة مؤتمراً حول الإدمان على المخدرات، بعنوان "بين التأهيل والانهيار: لا للمخدرات نعم للحياة." وتم تنظيم المؤتمر برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وبحضور السادة النواب نعمة الله ابي نصر، عاطف مجدلاني وامل أبو زيد. نتج عن المؤتمر اقتراح قانون "انشاء مساق تدريسي الزامي مجاني" في المدراس والسنة الأولى الجامعية.

افتتح الدكتور أنطوان فرحات رئيس الكلية مشيرًا الى "ان هذه الندوة المخصصة لموضوع الوقاية من المخدرات تهدف الى تحفيز الطلاب اكثر حول خطورة هذا الموضوع، والذي يعتبره من بين أولويات الجامعة الكبيرة".

شددت د.ابي نصر بكلمنها على اهمية هذا الموضوع قائلة :

" حان الوقت لوقف عمل ردة فعل و نصبح أصحاب فعل، أصحاب مبادرات، أصحاب طاقات إيجابية قادرة ان تطرح مشاريع وأفكار مستقبلية، إصلاحية، نستطيع من خلالها أن نستأصل الورم عند حدوثه وقبل انتشاره.

وقاية الشباب والمجتمع من أضرار المجتمع هي الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه، ولا يكون ذلك إلا من خلال إبراز معلومات حقيقية ومتوازنة حول المخدرات فيها:

-ترهيب من إستخدامه

-تعريف بمضارها

-ترغيب بالإمتناع عنها وعدم الخضوع لقوى الضلال.

وأضافت د. أبي نصر، نحن بحاجة لإجراءات علمية وعملية لمساندة المجتمع. و هي تتمحور حول كلمة تعزيز.

-تعزيز قدرات الشباب ومساعدتهم لأخذ قرارات ذاتية تجاه المخدرات.

-تعزيز دور الأسرة، فالوالدان هما القدوة وعنوان للإلفة والمودة التي تعطيان الدعم المعنوي، والعاطفي للفرد وتقويه في مواجهة التحديات.

يجب الإبتعاد عن الإيذاء اللفظي والإهانات ووصف الأطفال بصفات سلبية تكون في معظم الأحيان سبب رئيسي لتحطيم شخصيته.

-تعزيز ثقة المتعاطي بنفسه، تقديم العطف ومساعدته لكي يقدر ان يتحمل مسؤولية إلتزاماته و يستطيع سلوك طريق إعادة التأهيل.

المعنى الحقيقي للحياة هو ان نزرع شجرة تمكّن الأجيال القادمة ان تتفيّأ تحتها.

على أمل أن ينجز لبنان على مستوًى إنساني، توعوي، وقائي، شبابي، فيضحى ولو لمرة قدوة للبلدان الأخرى.

ورأى الاب نجم"ان هذا المؤتمر يشكل بصيص أمل لكثير من الطلاب قبل ان يتسلل شبح الادمان الى بيوتهم فيطيح بالمصير والمستقبل ".

وقال النائب عاطف مجدلاني: "ان الطريق لحل هذه الازمة أولا يمر بتنفيذ قانون منع التدخين، والوعد بالعمل اكثر على إدخال هذا المساق التدريسي الى جميع الجامعات ".

كما شدد "على وجوب خلق ميثاق اجتماعي بين كل قطاعات المجتمع المدني والأهلي والوزارات والجامعات والنقابات، وإجراء التنسيق بينها."

أضاف النائب نعمة الله على ضرورة التشديد على مراقبة بيع وترويج المخدرات واستئصاله من الجذور

وقال: "من الطبيعي ان نشدد على أهمية الوقاية من الادمان، وأن نتبنى في سياستنا كل ما من شأنه أن يساهم الوقاية ويعززها. وتحدث عن جهاد لبنان في مكافحة المخدرات وأن هناك أزمة اجتماعية اقتصادية جدية تعيشها هذه المناطق، ولبنان يحتاج فعلاً الى الدعم لاستصلاح الأراضي وتأمين البديل.

ومحاربتنا للمخدرات هي جزء من سياسة تنموية شاملة، تكون مفاعيلها طويلة المدى. "

تخلّل المؤتمر عرض وثائقي من انتاج "الوقاية" "Prevention" على رأسها د. اسمى ابي نصر، يتقل واقع حال المخدرات والطرق المتاحة للحد من تفشّي هذه الآفة وتداعيانها على الشباب وبالنالي المجتمع باسره.

ايضاً تم اطلاق ولاول مرة اغنية تتمحور حول اعادة التأهيل وقيمة الفرد ازاء محيطه من كلمات الشاعر نعيم فرحات والحان شارل صوايا.

وقع النواب الثلاث د.عاطف مجدلاني، استاذ نعمةالله ابي نصر ود. امل بو زيد على اقتراح القانون والذي نأمل ان يبت بامرهه في العاجل القريب.

تم توزيع كتيّب يلخّص المؤتمر ويتضمّن توعية شاملة ومفصلة عن المخدرات وانوعها .