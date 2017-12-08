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سحر الميلاد من "بترونيات": الافتتاح غداً بعروض مميزة

8
DECEMBER
2017
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تحت عنوان "سحر الميلاد"، تنظم جمعية "بترونيات" معرضاً ميلادياً طيلة شهر كانون الاول الجاري، وتفتتح السيدة شانتال عون باسيل القرية الميلادية الخاصة بكلمة من وحي المناسبة ثم إضاءة القرية بألوان وزينة ميلادية مميزة وعرض ثلاثي الابعاد يمزج بين الميلاد والواقع الراهن، الخامسة والربع بعد ظهر غد السبت 9 كانون الأول 2017 في مركز بترونيات – البترون.


تتضمّن العروض: للمرة الاولى حلبة تزلج على الجليد، عرض اضاءة ثلاثي الأبعاد مع موسيقى، فرق وموسيقى ميلادية وعروض مسرحية، تذوّق النبيذ، محطات عرض مباشر لصنع المونة وتذوقها، معرض ميلادي، عرض رسم مباشر لمناظر طبيعية، حفلات ميلادية خاصة للأولاد، توزيع هدايا الميلاد مع بابا نويل، ونشاطات ميلادية كتيرة ومنوعة. يستمر المعرض لغاية نهاية كانون الاول 2017.

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