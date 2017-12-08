توصية نيابية من لبنان الى الادارة الاميركية ومجلس الامن

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تلا رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة اليوم المخصصة للتضامن مع القدس توصية الى الادارة الاميركية ومجلس الامن باسم الشعب اللبناني. وجاء في التوصية النيابية:





- ان مجلس النواب اللبناني المجتمع لبحث موضوع القرار الاميركي بخصوص القدس يعتبر القرار يقود الى الحروب ويهدد الامن والسلام الاقليمي والدولي ويشكل غطاء للاحتلال الاسرائيلي وعدوانيته وكل تجاوزاته على القوانين الدولية ويشجع القرارات العدوانية ويشجع لشطب القضية الفلسطينية تمهيدا لصياغة.





- مجلس النواب يدين القرار الاميركي بنقل السفارة الى القدس ويؤكد ان السلام العالمي ينطلق من تأكيد الحقوق والاماني للشعب الفلسطيني في العودة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.





- نؤكد على دعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية.





-الرفض الشديد من موقف الادارة الاميركية بشأن اقفال مكتب منظمة التحرير في واشنطن.





- المطالبة باخلاء سبيل البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجون الاحتلال او الموقوفين اداريا.





- مجلس النواب يدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تتم من خلال منظمة التحرير.





- ندعو الى توجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.