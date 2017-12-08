كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التى تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى و الليل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم حزئيا يتحول الى قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية منخفضة وتكون الجليد على الطرقات الجبلية التى تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل، ونشهد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وبشكل طفيف في المناطق الساحلية.

السبت: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1500 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

-درجات الحرارة على الساحل من 8 الى 21 درجة، فوق الجبال من 3 الى 14 درجة، في الارز من -5 الى 6 درجات، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 30 كلم/س.

-الانقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و 65%

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة.

-الضغط الجوي 771 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:29 ساعة غروب الشمس:16:29