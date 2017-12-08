خاص - هذا ما سيحدث اليوم في مجلس النواب

A + A -

ينعقد المجلس النيابي الثانية والنصف بعد ظهر اليوم استثنائيا في جلسة عامة عنوانها الوحيد القدس، بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة لاسرائيل.

وعلم انه ستكون هناك كلمة لرئيس المجلس نبيه بري، وتعطى كل كتلة نيابية 10 دقائق ليتحدث نائب باسمها ويحدد الموقف مما يجري.

وكان من المفترض حضور رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة، الا ان ارتباطه المسبق باجتماع باريس حال دون ذلك.

وستختتم الجلسة بتوصيات صادرة عن المجلس النيابي ترفع الى الامم المتحدة وجامعة الدول العرببة والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن