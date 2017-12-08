العاصفة الحقت اضرارا بالمزروعات الشتوية في الشمال

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية منخفضة وتكون الجليد على الطرق الجبلية التى تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والمساء، وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية وبشكل محدود في المناطق الساحلية.



وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان العاصفة التي ضربت ليل أمس الاول منطقة عكار الحقت خسائر كبيرة في المزورعات الشتوية داخل البيوت البلاستيكية في مناطق سهلية عدة ولا سيما في خراج بلدات قبة شمرا وكفرملكي ومحيطهما حيث ادت الرياح العاتية، التي بلغت سرعتها في بعض الاوقات حدود ال 80 كيلومترا في الساعة، الى تحطيم عدد كبير من الخيم والبيوت البلاستيكية واجزاء من سقالات الحديد، واتلف ما بداخلها من مزروعات في مواسم قطافها.



كما ادت زخات البرد التي تساقطت على دفعات الى اتلاف المزروعات الشتوية في عدد من الحقول خارج البيوت البلاستيكية.

وناشد المزارعون وزارة الزراعة الى ارسال فريق للاطلاع على حجم الخسائر التي لحقت بهم جراء العاصفة وتقييم الاضرار التي مني بها المزارعون، والوقوف الى جانبهم لمواجهة هذه الخسائر التي تلحق بهم كل عام.

وفي المناطق الجبلية في اعالي عكار وعلى ارتفاع 1300 متر وما فوق فقد غطت الثلوج كافة البلدات الجبلية وسط تدن متسارع في درجات الحرارة. حيث عملت جرافات وزارة الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع على فتح الطرقات الرئيسية من بيت ايوب وحتى فنيدق.



وافيد عن توجه احدى جرافات وزارة الاشغال العامة لانقاذ سيارة رباعية الدفع بداخلها عائلة من بلدة فنيدق عالقة في الثلوج في منطقة القموعة في محلة وداي الجوز.



وتعتبر الطرقات الجبلية كافة بين القرى والبلدات في منطقة جرد القيطع سالكة باستثناء طريق القموعة - مرجحين والقموعة - الشنبوق.



هذا وبفعل الجليد افيد عن إنقلاب سيارة في منطقة الصدقة على طريق عام حرار - فنيدق ما أدى إلى إصابة سائقها برضوض وتم نقله الى مستشفى الحبتور - حرار للمعالجة.



كما قطع طريق ضهر البيدر بسبب تدهور شاحنة على الطريق ما تسبب بزحمة سير.وعملت عناصر قوى الأمن على رفع الشاحنة واعادة فتح الطريق.