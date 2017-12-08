ترقب حركة المسافرين في مطار بيروت قبيل الأعياد

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أسابيع ثلاثة تفصلنا عن إطلالة العام الجديد ٢٠١٨ والرهان يبقى من جديد على التطورات المتسارعة محليا واقليميا ودوليا لاستكشاف آفاق المرحلة المقبلة في المنطقة ولبنان بشكل خاص انطلاقا من ان هذه الفترة من السنة أي فترة الأعياد المجيدة تستقطب المزيد من زوار لبنان من مغتربين لبنانيين وسياح عرب وأجانب لتمضية اجازة العيد في ربوع هذا البلد.

من هنا، تتجه الأنظار الى مواكبة الحجوزات على متن رحلات شركات الطيران القادمة الى لبنان بدءا من النصف الثاني من هذا الشهر خاصة على متن رحلات شركة طيران الشرق الأوسط.

إلاّ ان ما يجعل المراقبين يواكبون عن كثب كل هذه المعطيات هو ما سيحصل من الآن وحتى نهاية العام الجاري بشأن مدينة القدس.

ومن شأن الوضع اللبناني المستجد بعد عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، ان تنعكس ايجابا لاعطاء الضمانات خاصة للمغتربين اللبنانيين من أجل تشجيعهم لتأكيد حجوزاتهم والمجيء الى لبنان خلال فترة الأعياد القادمة، وكل المؤشرات حتى الآن تدلّ على هذا الأمر على أمل ان يشكّل الاستقرار السياسي والأمني في البلد، كما تجري الأمور عادة، مثل هذه الضمانة لجميع محبّي لبنان ومغتربيه وان يطوي العام ٢٠١٧ أسابيعه وأيامه الأخيرة على تسجيل المزيد من أعداد الوافدين الى لبنان.



وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ١٦٨ ألفا و٣٢٢ راكبا توزعوا على ٨٤٨٨٦ راكبا وصلوا الى لبنان و٨٣٢٦٩ راكبا غادروا لبنان و١٦٧ راكبا بطريق الترانزيت.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٦٥٦ رحلة منها ٨٢٨ رحلة وصول الى لبنان و٨٢٨ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:



نائب رئيس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني زار جده.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عاد من باريس.

النائب ميشال موسى عاد من القاهرة.

النائب ايلي ماروني غادر الى دبي.

النائب سيمون أبي رميا عاد من لندن.

النائب إميل رحمه عاد من اسطنبول.

الوزير السابق زياد بارود غادر الى عمان.

الوزير السابق عدنان منصور غادر الى طهران.

الوزير السابق طارق متري غادر الى باريس.

الوزير السابق سمير المقدسي غادر الى لندن.

الوزيرة السابقة ريا الحسن غادرت الى لندن.



النائب السابق مصباح الأحدب غادر الى لندن.

النائب السابق انطوان اندراوس عاد من اسطنبول.

السيدة منى الهراوي عادت من باريس.

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر الى باريس.

مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر عاد من عمان.

المنسق الخاص للأمم المتحدة فيليب لازاريني غادر الى باريس.

رئيس وزراء اسكوتلندا السابق اليكس سالموند غادر الى باريس.

عضو مجلس الشورى القطري أحمد العبيدات وصل من الدوحة.

الرئيس العام لرهبنة إخوة المدارس المسيحية في العالم الفرير روبير شيلير وصل من اسطنبول مع وفد.