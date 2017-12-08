عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الأول 2017

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الأخبار: كي لا تضيع القدس





الديار: الفلسطينيون يعلنون النفير العام والوحدة وانتفاضة جديدة

اليوم يوم غضب ومواجهات مع الاحتلال واستمرار التنديد العربي والدولي

نصرالله يدعو للتظاهر الاثنين وتحويل قرار ترامب إلى فرصة للانتصار



البناء: إجماع دولي ضدّ قرار ترامب... وقلق من ضياع العملية السياسية... وفلسطين تنتفض

نصرالله: تظاهرة الإثنين لنقول إنّ القدس عاصمة أبدية لفلسطين... ماذا عن الحكومات؟

بري لإجماع نيابي وسفارة بسفارة الحريري يضيء السراي بالقدس قانصو للمقاومة

النهار: "جمعة غضب" فلسطينية وواشنطن تحذِّر عباس





المستقبل: "عاصفة غضب" تهب على ترامب





اللواء: لبنان ينتصر للقدس.. ويحمي خياراته في مؤتمر باريس

خطب الجمعة تندّد وجلسة للبرلمان.. وتحركات في الشارع



الجمهورية: مواجهات تنذر بانتفاضة فلسطينية جديدة



الأنوار: التظاهرات ضد ترامب تجتاح الضفة وغزة وتمهد لانتفاضة جديدة



الإتحاد: نكبة القدس: المقاومة تدعو لانتفاضة





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the daily star: Palestine set for Day of Rage