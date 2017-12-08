عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الأول 2017

الأخبار: كي لا تضيع القدس
الديار: الفلسطينيون يعلنون النفير العام والوحدة وانتفاضة جديدة
اليوم يوم غضب ومواجهات مع الاحتلال واستمرار التنديد العربي والدولي
نصرالله يدعو للتظاهر الاثنين وتحويل قرار ترامب إلى فرصة للانتصار
البناء: إجماع دولي ضدّ قرار ترامب... وقلق من ضياع العملية السياسية... وفلسطين تنتفض
نصرالله: تظاهرة الإثنين لنقول إنّ القدس عاصمة أبدية لفلسطين... ماذا عن الحكومات؟
بري لإجماع نيابي وسفارة بسفارة الحريري يضيء السراي بالقدس قانصو للمقاومة
النهار: "جمعة غضب" فلسطينية وواشنطن تحذِّر عباس
المستقبل: "عاصفة غضب" تهب على ترامب
اللواء: لبنان ينتصر للقدس.. ويحمي خياراته في مؤتمر باريس
خطب الجمعة تندّد وجلسة للبرلمان.. وتحركات في الشارع
الجمهورية: مواجهات تنذر بانتفاضة فلسطينية جديدة
الأنوار: التظاهرات ضد ترامب تجتاح الضفة وغزة وتمهد لانتفاضة جديدة
الإتحاد: نكبة القدس: المقاومة تدعو لانتفاضة
? »l'orient le jour: « Mais qui est donc Donald Trump pour décider du sort de Jérusalem
the daily star: Palestine set for Day of Rage