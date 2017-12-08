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عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الأول 2017

8
DECEMBER
2017
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الأخبار: كي لا تضيع القدس

 



الديار: الفلسطينيون يعلنون النفير العام والوحدة وانتفاضة جديدة
اليوم يوم غضب ومواجهات مع الاحتلال واستمرار التنديد العربي والدولي
نصرالله يدعو للتظاهر الاثنين وتحويل قرار ترامب إلى فرصة للانتصار

 


البناء: إجماع دولي ضدّ قرار ترامب... وقلق من ضياع العملية السياسية... وفلسطين تنتفض
نصرالله: تظاهرة الإثنين لنقول إنّ القدس عاصمة أبدية لفلسطين... ماذا عن الحكومات؟
بري لإجماع نيابي وسفارة بسفارة الحريري يضيء السراي بالقدس قانصو للمقاومة

 

 

النهار: "جمعة غضب" فلسطينية وواشنطن تحذِّر عباس

 



المستقبل: "عاصفة غضب" تهب على ترامب

 



اللواء: لبنان ينتصر للقدس.. ويحمي خياراته في مؤتمر باريس
خطب الجمعة تندّد وجلسة للبرلمان.. وتحركات في الشارع

 

 


الجمهورية: مواجهات تنذر بانتفاضة فلسطينية جديدة

 

 


الأنوار: التظاهرات ضد ترامب تجتاح الضفة وغزة وتمهد لانتفاضة جديدة

 

 


الإتحاد: نكبة القدس: المقاومة تدعو لانتفاضة

 



? »l'orient le jour: « Mais qui est donc Donald Trump pour décider du sort de Jérusalem 


 


the daily star: Palestine set for Day of Rage

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