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أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الأول 2017

8
DECEMBER
2017
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الأخبار: علم وخبر

«أقدميات» الأمن الداخلي بعد الأعياد

فشل مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في التوصل إلى اتفاق على لائحة بأسماء الضباط المنوي منحهم قِدَماً استثنائياً للترقية، مكافأة لهم على عملهم.

وقد اختلف أعضاء المجلس على أسماء عدد من الضباط المقترحين، كونهم نالوا سابقاً عقوبات مسلكية. لكنهم اتفقوا على إرجاء اتخاذ القرار إلى ما بعد رأس السنة، للسماح لجميع الضباط المقترحين بالاستفادة من المكافأة فعلياً، إذ إن منحهم إياها قبل ترقيات بداية عام 2018 سيحرم بعضهم منها عملياً، كون أسمائهم مدرجة على جداول الترقية، سواء نالوا قدماً استثنائياً أو لم ينالوا. وتجدر الإشارة إلى أن عشرات الضباط من الجيش والامن العام نالوا المكافأة نفسها طوال الأعوام الماضية، من دون أن يتمكن مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، منذ عام 2006، من الاتفاق على أسماء الضباط المنوي مكافأتهم. ويُتيح «القِدَم الاستثنائي» للضابط الحصول على الترقية قبل زملائه الذين يتساوى معهم في الرتبة وسنوات الخدمة.

 

خوري مرشح الإكليروس

يؤكد أكثر من مصدر شوفي أن وزير الثقافة غطاس خوري ينشط خدماتياً بصورة استثنائية في الجبل، وهو يُعدّ لغاية الساعة المرشح المفضّل لدى الإكليروس ويحظى بدعمهم الكامل. ولم تتضح بعد نيّات تيار المستقبل تجاه الترشيحات في دائرة الشوف للانتخابات النيابية المقبلة.

 

«مول» لميقاتي في طرابلس

بعد فشل المفاوضات بين رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي من جهة، والأوقاف السنية في طرابلس من جهة أخرى، حول استثمار أرض تعود ملكيتها للأوقاف من أجل تشييد مُجمّع تجاري، اشترى ميقاتي عقارات عدّة في منطقة المعرض، بالقرب من «سبينس»، بهدف إنشاء المجمّع التجاري. وتقول مصادر تيار العزم إنّ الأرض تأمنت، وبدأ العمل على التصميم، ولكن لم يُتّخذ القرار النهائي بشأن تاريخ الانطلاق في تشييد المشروع.

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقع نائب بارز أن يؤدّي تأييد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الأميركي دونالد ترامب في قراره بشأن القدس المحتلة، إلى المزيد من التباعد بين القيادة السعودية الحالية وبين حلفاء المملكة في لبنان، باستثناء بعض الموتورين الذين لا وزن لهم في المعادلة السياسية، لأنّ الحلفاء المؤثرين في هذه المعادلة ليسوا في وارد السير بمثل هذه المواقف المفرّطة بفلسطين وبالقدس…!


كواليس

قالت مصادر فلسطينية إنّ الاتجاه نحو الانتفاضة الجديدة صار محسوماً على مستوى حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل، وإنّ مبادرة عربية إسلامية لوقف الحروب الجانبية بين الدول العربية والإسلامية سيحملها وفد مشترك من فتح وحماس إلى العواصم المعنية بحرب اليمن وليبيا، وخصوصاً الرياض والقاهرة وأنقرة وطهران، للدعوة إلى قمة رباعية تضمّ قادة هذه الدول تكون قمة القدس، وأنّ الاستجابة مع هذه الدعوة ستمثل الجواب الحقيقي على الموقف من القدس بعد القرار الأميركي…

 

 

النهار: أسرار الآلهة

إستقالة محتملة

أكّد وزير أن "القوّات" لم تسقط من حساباتها مسألة الاستقالة من الحكومة إذا سقط النأي بالنفس ليكون قرارها مُبرّراً لا مفروضاً عليها.


عودة منتظرة
رشح أن عودة برنامج تلفزيوني انتقادي تتوقّف على مدى تقيّد الآخرين بوقف الحملات الإعلاميّة....

شد حبال
لا تزال الترشيحات للانتخابات داخل عدد من الأحزاب عُرضة لشدّ حبال بين المرشّحين المُحتملين نظراً لكثرة عددهم...

بين مستشارين

اتّهم مستشار إعلامي مستشاراً إعلاميّاً آخر بأنّه يتّخذ مواقفه بناء لحسابات ورهانات سياسيّة وانتخابيّة...

 

 

اللواء: أسرار

همس
تؤكد مصادر لبنانية معنية أن التوجه لدى مختلف مكونات الحكومة عدم السماح بإحداث أية خروقات داخلية بعد قرار ترامب.


لغز
يحرص رئيس تيّار موالٍ على عقد إجتماعات بعيدة عن «الأضواء» لكوادر وظيفية من طائفته للتباحث في الوضع في الإدارات.


غمز
طلب رئيس حزب يميني من مناصريه توخّي الحيطة في التعاطي مع توجه تصعيدي لدى حليف سابق.

 

 


الجمهورية: أسرار

خلاف
يدور خلاف صامت وحاد بين نائبين ينتميان الى فريق سياسي واحد، وصل الى حدّ التجريح الشخصي المتبادل ولم تنجح الوساطات في ردم الهوة بينهما.

إجراءات
أسَرّ أحد المسؤولين لمرجع ديني بأنه في صدد اتخاذ إجراءات تأديبية تطاول مجموعة من الأسماء البارزة في فريقه السياسي على خلفية قضية حسّاسة.

تغيرات
لجأت قوة سياسية إلى مرجع روحي لإطلاعه على ما تتعرّض له بعد التغيّرات الحاصلة.

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