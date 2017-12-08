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«أقدميات» الأمن الداخلي بعد الأعياد

8
DECEMBER
2017
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فشل مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في التوصل إلى اتفاق على لائحة بأسماء الضباط المنوي منحهم قِدَماً استثنائياً للترقية، مكافأة لهم على عملهم.

وقد اختلف أعضاء المجلس على أسماء عدد من الضباط المقترحين، كونهم نالوا سابقاً عقوبات مسلكية. لكنهم اتفقوا على إرجاء اتخاذ القرار إلى ما بعد رأس السنة، للسماح لجميع الضباط المقترحين بالاستفادة من المكافأة فعلياً، إذ إن منحهم إياها قبل ترقيات بداية عام 2018 سيحرم بعضهم منها عملياً، كون أسمائهم مدرجة على جداول الترقية، سواء نالوا قدماً استثنائياً أو لم ينالوا.

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات الضباط من الجيش والامن العام نالوا المكافأة نفسها طوال الأعوام الماضية، من دون أن يتمكن مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، منذ عام 2006، من الاتفاق على أسماء الضباط المنوي مكافأتهم. ويُتيح «القِدَم الاستثنائي» للضابط الحصول على الترقية قبل زملائه الذين يتساوى معهم في الرتبة وسنوات الخدمة.

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