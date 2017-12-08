الجيش "الإسرائيلي" يقصف قطاع غزة برا وجوا

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قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته قطاع غزة بذريعة اطلاق صواريخ من القطاع على الاراضي في الكيان المحتل.

واقر جيش الاحتلال بسقوط صاروخين على عسقلان وسديروت جنوبَ فلسطين المحتلة مصدرهما قطاع غزة.

وقال الناطقُ باسمِ جيشِ الاحتلال افيخاي ادرعي ان صاروخين آخرين سقطا في القطاع المحاذي لجنوب غزة ، مدعيا ان الرد استهدف موقعين عسكريين في غزة.

وافادَت مراسلة العالم في غزة ان مدفعية الاحتلال استهدفت مرصدًا للمقاومة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذيفتين.

وبحسب رويترز، فقد دوت صفارات الإنذار الإسرائيلية في عدة مواقع شمالي قطاع غزة.