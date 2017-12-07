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بعد دعوة السيد نصرالله.. هذا هو موعد ومكان تظاهرة الاثنين

7
DECEMBER
2017
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صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

 

دعوة لتغطية التظاهرة الجماهيرية الكبرى تضامناً مع القدس

ورفضاً للقرار الأميركي

دق النفير

فتقدموا

يسفك الحبر

والمجرم يرجمُ

يصيح جوف الأرض

من دوس رجالنا

ومن بأس قتالنا

والنصر صارمُ

هيا .. يا أهل الكرامة والجود والإباء

من كل حدب وحب ..

لبوا نداء الأمين العزيز ..

فالقدس عاصمة أبدية لنا

يعصمها النهار والرجال والدمُ

يا كل شعبنا الأبي المقاوم .. يا كل الرجال والنساء ..

يا كل الكبار والصغار ..

يا أمة المقاومة والانتصارات ..

أنتم مدعوون للمشاركة في التظاهرة الجماهيرية الكبرى تضامناً مع القدس وفلسطين والمقدسات؛ ورفضاً للقرار الأميركي الغاشم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي؛ ولإعلاء الصوت والهتاف: القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

الزمان: الإثنين 11 كانون الأول 2017 الساعة الثالثة بعد الظهر.

المكان: أمام مجمع سيد الشهداء عليه السلام - الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

الدعوة عامة - حزب الله

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