السفارة الايطالية وزعت موقف الخارجية من قضية القدس: قلقون من تداعيات ما يمكن أن يسفر عنه الإعلان عن النهج الأمريكي الجديد

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وزعت السفارة الايطالية في بيروت، البيان الصادر عن وزير الخارجية الايطالية انجلينو الفانو حول موقف حكومة بلاده من قضية القدس وجاء فيه: "ان الموقف الإيطالي بشأن القدس يبقى ولا يزال قائما على الموقف الأوروبي، وعلى ما تم التوصل بشأنه من إجماع دولي في نطاق الامم المتحدة.

ويجب أن يتم السعي لحل لمسألة القدس، كعاصمة مستقبلية لدولتين، في ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال المفاوضات، وذلك في سياق عملية السلام القائمة على وجود دولتين، مع مراعاة التوقعات المشروعة لكليهما. وإلى أن يحدث ذلك، ستواصل إيطاليا الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإبقاء سفارتها لدى دولة إسرائيل في تل أبيب.

نحن قلقون من تداعيات ما يمكن أن يسفر عنه الإعلان عن النهج الأمريكي الجديد على أرض الواقع. ونخاطب الشعور بالمسؤولية لدي جميع الأطراف الفاعلة في فلسطين وفي المنطقة حتي يتم تجنب حوادث وعنف لا تفيد أحدا.

وبالنسبة لإيطاليا، يتعين الآن، بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، ومن خلال الاتصال بالفاعلين الإقليميين والدوليين، تقييم الوضع والتفكير في مبادرات أوروبية ممكنة للمساهمة في إعادة إطلاق عملية السلام بصورة ملموسة، من منظور حل وجود دولتين، والذي يجب الحفاظ عليه، إذ يظل الحل الوحيد الممكن من الناحية الواقعية".