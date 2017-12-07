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ندوة من تنظيم اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار تحت عنوان "بفضلك بيصير التغيير"

7
DECEMBER
2017
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ضمن مساهمتها في تفعيل دور المراة في الانتخابات النيابية المقبلة، بدأت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر سلسلة نشاطات استهلتها بندوة عقدت في مركز التيار الوطني الحر في سن الفيل

 

حاضر فيها كل من الاستاذة في العلوم السياسية والاجتماعية الدكتورة فاديا كيوان، وومنسق اللجنة المركزية في التيار الحر نسيب حاتم

 

حضر الندوة حشد من السيدات المهتمات بالشانين الانتخابي والسياسي وممثلات عن احزاب لبنانية وجمعيات، وبعض زوجات الوزراء والنواب

 

وممثلة عن نائب رئيس الحزب نقولا الصحناوي، جومانة بو صعب، وافتتحتها منسقة لجنة المرأة المركزية جوسلين غول التي اوضحت ان هذه الخطوة جزء من مسار عام يهدف الى تشجيع السيدات للالتزام والانخراط في العمل السياسي وتحديدا الانتخابات النيابية، تنخيبا وترشيحا واقتراعا.

 

الدكتورة كيوان اعتبرت ان عاملا الموارد الاقتصادية والموقع المتنفذ يلعبان دورا كبيرا في السباق الى البرلمان، وهما شرطان يتوفران بصعوبة لدى المرأة في لبنان، لذا تبقى الاحزاب القناة الاسلم للمرأة للانخراط في العمل السياسي وتحديدا الانتخابات النيابية، وشددت على مسارات عدة يجب على المراة ان تتبعها اضافة الى الانخراط في الاحزاب اهمها: المساهمة في الحملات الانتخابية، الانخراط في الخدمة العامة، التقرب من الناس والاهتمام بهمومهم اليومية، تأمين استقلالية مادية خاصة بها وان تحمل قضايا المراة بشكل عام.

 

اما منسق لجنة الانتخابات نسيب حاتم، قدم شرحا تفصيليا للقانون الانتخابي الجديد لناحية اللائحة المسبقة وكيفية تمييزها من قبل الناخبين، كيف يتم التعامل مع الصوت التفضيلي وكيف يحتسب، ومن ثم طريقة احتساب الاصوات بشكل عام وكيف تصنف اللوائح الفائزة، واعلن ردا على سؤال ان استبدال البطاقة الممغنطة سيكون على الارجح من خلال التسجيل المسبق من اجل حفظ حق الناس بالانتخاب في اماكن سكنهم.

 

وكانت ادارت الندوة الاعلامية امال الياس سليمان التي اشارت الى ان التاثير في كيفية التنخيب والاختيار دور اساسي يوازي الترشح جرأة، وان على المراة ان تعي ان مسيرتها ستكون طويلة جدا ومعبدة بالاشواك لكن عليها الايمان ان انتزاعها ليس بصعب ان امنت بما تريد.

 

 

 

 

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